Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan, Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'a gönderme!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçı 3-0 kazanarak Belçika’ya giden Fenerbahçe, Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını son 16’ya yazdırdı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"OLYMPIAKOS OLABİLİR"

Gelecek turdaki muhtemel rakipleri olan Olympiakos ve Rangers hakkında konuşan Jose Mourinho, “Olympiakos’a uçuş süresi daha kısa çünkü o yüzden Olympiakos olabilir. Ama İskoçya’ya gitmemiz gerekirse de gideriz. Harika bir stadyum var. Çok güzel bir atmosfer oluyor, çok tutkulu taraftarları var. İlk maç deplasmanda olacak. Fred bizim için önemli bir eksik olacak."

GALATASARAY'A 'TEK TEMSİLCİYİZ' GÖNDERMESİ

"Bunu düşünecek vaktimiz var. Pazartesi günü ligde ve perşembe günü kupada oynayacağımız maçı düşüneceğiz. Şimdi Avrupa Ligi’ni unutacağız. Tabii ki tur atladığımız için mutluyuz. UEFA turnuvalarında Türkiye’yi temsil eden tek Türk takımı olduğumuz için de gururluyuz”

‘BU KARARDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM’

Galatasaray – Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetecek olmasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Mourinho, “Üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse bunun güvenirlilik ve maçın imajı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu karardan dolayı mutluyum. Ben kazanmayı seven bir teknik direktörüm ama fair-play insanıyım. Bizler o maçı kazanmak istiyoruz. Onlar da bu maçı kazanmak istiyor. Umarım büyük bir futbol maçı olur” şeklinde konuştu.