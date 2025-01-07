Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözleri Sinan Engin'i çok sinirlendirdi!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor karşısında 2-1'lik galibiyetle 3 puanın sahibi olsa da tribünlerde yönetime tepkiler vardı. Oynanan oyunun yanı sıra Galatasaray ile olan 8 puanlık fark nedeniyle taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulunurken Mourinho maç sonu yaptığı açıklamalarda MHK'ye yüklenmişti.

"BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Ben Türkçe konuşmuyorum, TV izlemiyorum, gazete okumuyorum, sosyal medya takip etmiyorum ama benim de düşüncelerim var. 35 yıllık futbol kariyerimde böylesini daha önce hiç görmedim. Bu boyut, anlaşılabilir sınırların ötesinde. Tek başına bir kulübün, bu var olan sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum. Bu lig, benim ligim ama aslında sizin liginiz, bu ülkedeki çocukların ligi. Siz bu ligin statükosundan mutluysanız mutlu olun. Tek başına bir kulüp bunu çözmeyecektir. İçimizdeki bölünme de çözemeyecektir. Güçlü bir kulüp tek başına mücadele edemez.

"ŞÜKÜR Kİ LİG YURT DIŞINDA TAKİP EDİLMİYOR"

Bana en çok dokunan şey oyuncularıma olan tepkiler. Geçen sene Krunic'e, bu sene Samet'e oldu negatif. Şanslıyız ki Dusan Tadic bu tip şeylerle baş edebilir. Saklanmaz, korkmaz. Bizler için savaşmak zaten zor. Bu içimizdeki bölünmeler de yardımcı olmayacak. Tek yol var, çok çalışmaya devam etmek. Bazen iyi bazen kötü oynayabiliyoruz. Neredeyse hep VAR ve hakemler var. Şans ki bu lig yurt dışında takip edilmiyor.

"SKANDAL!"

Farkı kapatabilmemiz için kazanmamız, liderin de puan kaybetmesi gerekiyor. Biz maçları kazanacağız. Şu an olduğumuzdan daha iyi olacağız. Onlar nasıl puan kaybedecek, nasıl? Ben Türkçe konuşamıyorum ama çok fazla tekrardan ötürü bazı kelimeleri öğreniyorum; günaydın, toplantı gibi. Dün de sürekli aynı kelimeyi duydum, skandal, skandal, skandal! Yeni bir kelime öğrendim: skandal! Bu kelimeyi duydum. Bazılarınızın hoşuna gidiyor bu. En kötüsü de şu ki, kazananın hoşuna gidiyor. En kötüsü bu. Her koşulda ve bu şekilde kazanmak en kötüsü!

SİNAN ENGİN'İ ÇOK SİNİRLENDİRDİ

Öte yandan ünlü spor yorumcusu Sinan Engin ise Portekizlinin bu sözlerini eleştirdi.

Mourinho sen önce rakibini yen. Galatasaray'da takılacak göreceksiniz. Sen ama bir makası kapat bakalım. Yaklaş bakalım biraz. Bugün Hatay yerine başka bir takım olsaydı işin çok zordu! Yapma gözünü seveyim ya!