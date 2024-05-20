SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Torreira ile dalga geçti! Kırmızı kart pozisyonu paylaşıldı, binlerce beğeni aldı...

Fenerbahçe, Torreira ile dalga geçti! Kırmızı kart pozisyonu paylaşıldı, binlerce beğeni aldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.05.2024 12:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbi maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Djiku'nun pozisyonu eski hakemler tarafından hatalı bulunmuştu. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda Torreira'nın kendisini yere attığını vurgulayarak esprili bir dille eleştiride bulundu.

Fenerbahçe, Torreira ile dalga geçti! Kırmızı kart pozisyonu paylaşıldı, binlerce beğeni aldı...
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Djiku ile Torreira arasında yaşanan pozisyona sarı-lacivertli kulüp esprili bir şekilde takıldı.

KIRMIZI KART KARARI ELEŞTİRİ ALDI

551344

Hakem Arda Kardeşler'in ikinci sarı karttan attığı Djiku'nun pozisyonu hakemler tarafından yanlış bulundu. İkinci sarı karttan dolayı atılan Djiku'nun pozisyonuna VAR kurallar gereği karışamadı.

FENERBAHÇE'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe kulübü, Torreira'nın kendisini yere attığı vurgulayan esprili bir paylaşımda bulundu.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ikili averaj devreye girdiFenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ikili averaj devreye girdi
Mbappe'den Arda sözleri! "Bu çocuk..."Mbappe'den Arda sözleri! "Bu çocuk..."
G.Saraylı oyuncu tribünlere hareket çekti, küfür etti! Hakemler soyunma odasına gittiG.Saraylı oyuncu tribünlere hareket çekti, küfür etti! Hakemler soyunma odasına gitti
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira fenerbahçe galatasaray Alexander Djiku
En Çok Okunan Haberler
Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında pilotla ilgili ses getirecek iddia! Bölgede büyük hareketlilik

Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında pilotla ilgili ses getirecek iddia! Bölgede büyük hareketlilik

Mbappe'den Arda sözleri! "Bu çocuk..."

Mbappe'den Arda sözleri! "Bu çocuk..."

Galatasaray taraftarına cinsel organını gösterdi!

Galatasaray taraftarına cinsel organını gösterdi!

14 ay önceki tahminleri tek tek gerçek oldu, şampiyonu takımı da açıkladı

14 ay önceki tahminleri tek tek gerçek oldu, şampiyonu takımı da açıkladı

''99 puan almalarına rağmen şampiyon olamayacaklar''

''99 puan almalarına rağmen şampiyon olamayacaklar''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia ayakkabıların, ceketlerin, tişörtlerin fiyatı en dipte

Columbia ayakkabıların, ceketlerin, tişörtlerin fiyatı en dipte

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Sezonun en trend spor ayakkabılarında %50'ye varan indirimler

Sezonun en trend spor ayakkabılarında %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.