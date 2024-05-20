Fenerbahçe, Torreira ile dalga geçti! Kırmızı kart pozisyonu paylaşıldı, binlerce beğeni aldı...

Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Djiku ile Torreira arasında yaşanan pozisyona sarı-lacivertli kulüp esprili bir şekilde takıldı.
Hakem Arda Kardeşler'in ikinci sarı karttan attığı Djiku'nun pozisyonu hakemler tarafından yanlış bulundu. İkinci sarı karttan dolayı atılan Djiku'nun pozisyonuna VAR kurallar gereği karışamadı.
Fenerbahçe kulübü, Torreira'nın kendisini yere attığı vurgulayan esprili bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'den paylaşım https://t.co/KAubMphHwM— Mynet Spor (@mynetspor) May 20, 2024