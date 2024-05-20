Fenerbahçe, Torreira ile dalga geçti! Kırmızı kart pozisyonu paylaşıldı, binlerce beğeni aldı...

Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Djiku ile Torreira arasında yaşanan pozisyona sarı-lacivertli kulüp esprili bir şekilde takıldı.

KIRMIZI KART KARARI ELEŞTİRİ ALDI

Hakem Arda Kardeşler'in ikinci sarı karttan attığı Djiku'nun pozisyonu hakemler tarafından yanlış bulundu. İkinci sarı karttan dolayı atılan Djiku'nun pozisyonuna VAR kurallar gereği karışamadı.

FENERBAHÇE'DEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe kulübü, Torreira'nın kendisini yere attığı vurgulayan esprili bir paylaşımda bulundu.







