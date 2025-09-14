Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması bitti! Tartışmalar başladı... Erman Toroğlu hakem Ozan Ergün'ü yerden yere vurdu...

Süper Lig’de Fenerbahçe Trabzonspor ile karşılaştı. Dev maçtan galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, puanını 10’a yükseltti. Maçın ardından tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuşan eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu hakem Ozan Ergün’ü bu sözlerle eleştirdi. İşte konuşması…

ERMAN TOROĞLU AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

Trabzonspor’un Onuachu ile bulduğu ve iptal edilen golü hakkında hakem Ozan Ergün’ün kafasını okuyan Toroğlu, “Trabzonspor’un golü buz gibi gol, hiçbir şey yok. Hakem bakıyor. ‘Bu değil diyor!’ Yemin ediyorum eğer hakem öyle söylemiyorsa Erman Toroğlu değilim. ‘Hakem bu gol, faul değil. Ben şimdi bunu nasıl halledeceğim. Bu beni çağırdı. Şimdi 40 bin seyirci. Ortalık yangın. Ne yapayım? Madem VAR beni çağırdı onun üzerine yıkıyım…’ diyor ve kendinden kurtarıyor. Sen nasıl hakem olurdun? Bu balta seni çağırıyor, bilmiyor bu. Gol verseydin o an hakem olacaktın.’’ diyerek hakemi eleştirdi.

''BU GOLÜ FENERBAHÇE ATSAYDI...''

Toroğlu, "Trabzonspor'un iptal edilen golünü 11 tane Fenerli topçuya sorayım, 1 tanesi bile faul demez! Göstere göstere ya... Bu golü Fenerbahçe atsaydı, hakem iptal edebilir miydi? Edemezdi." dedi.

OZAN ERGÜN GOLÜ İPTAL ETMİŞTİ

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu gol öncesinde Onuachu ile Skriniar arasında yaşanan pozisyonda faul bekledi ve hakem Ozan Ergün'e itirazda bulundu. Hakem Ozan Ergün, pozisyonu ekranda izledikten sonra golü iptal etti.