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Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2020 20:20 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ile anlaştı. Fenerbahçe'nin 1,4 milyon euroya 3+1 yıllığına anlaştığı Novak'a Trabzonspor'un 1,2 milyon euro önerdiği ancak Çekyalı oyuncunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

Yeni sezonda çok farklı bir kadro yapılanması içinde olan Fenerbahçe'de hareketlilik var. Sivasspor ile mukavelesi bitecek Mert Hakan Yandaş'ın işini bitiren sarı-lacivertliler hem dış piyasada hem de içeride taarruz halinde.

NOVAK İLE SÖZ KESTİLER

İç piyasada ise bir süredir gündemde olan Trabzonsporlu Filip Novak olayında mutlu son var. Yönetim sezon sonu mukavelesi bitecek Çekyalı yıldız ile söz kesti.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

30 yaşındaki oyuncuyla 1,4 milyon euro yıllık ücretten 3+1 senelik mukavele yapılacak. İşin perde arkasında ise Trabzonspor'un da Novak'ı takımda tutmak için önerdiği yıllık ücreti 1,2 milyon euroya çıkardığı, ancak oyuncunun eşinin Trabzon'dan ayrılmak istediği ifade edildi.

ZANKA DÖNECEK

Bu arada iç transferde yönetimin başını ağrıtacak gelişme Zanka olayı. Fortuna Düsseldorf'ta kiralık forma giyen Danimarkalı stoper geri dönecek. 1,7 milyon euro kazanan Zanka'nın iki yıl daha mukavelesi bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iyi transfer
hayırlı olsun gerçi ahı tutan takımdan gelen başarılı olamıyor bizim fenerbahçeden inşallah takıma büyük faydan olur
ts den aldının yarısını versen yıne gelirdi Fenerbahçenin adı yeter.
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