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FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ SONUCU! FB TS DERBİSİ saat kaçta, hangi kanada? Kadıköy'de Fenerbahçe devrildi...

04.11.2023 16:39 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Trabzonspor maç sonucu ekranı sorgulanıyor. 135. kez karşı karşıya gelen takımlar galibiyet için mücadele etti. Fenerbahçe 3 puanı alıp zirve yarışındaki yerini korumak isterken Trabzonspor ise puan kaybı yaşamamak için mücadele etti. Nefeslerin kesildiği karşılaşmanın ayrıntıları merak ediliyor. Peki, saat kaçta, hangi kanada? İşte dev maçın detayları...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ SONUCU! FB TS DERBİSİ saat kaçta, hangi kanada? Kadıköy'de Fenerbahçe devrildi...

Fenerbahçe Trabzonspor derbisi için geri sayım sona erdi. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk erri. Büyük bir heyecanla izlenen karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti. Tüm futbol takipçileri ise derbinin detaylarını araştırmaya başladılar. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu kapsamda; Fenerbahçe Trabzonspor derbi sonucuna yanıt aranıyor. İşte, konuya dair ayrıntılı bilgiler...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANADA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynandı. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

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FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlandı.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

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