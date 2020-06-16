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Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle | atv canlı yayın | Fb Ts CANLI İZLE

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2020 18:23 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Atv''den canlı izlenecek maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle | atv canlı yayın | Fb Ts CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi bu akşam Fenerbahçe Trabzonspor arasında oynanacak. Ligde şampiyonluk yarışından uzakta kalan Fenerbahçe, lig lideri Trabzonspor'u eleyerek kupada yoluna devam etmenin peşinde. Trabonzspor cephesi ise çifte kupa kaldırmak istedikleri bu sezonda kupada Fenerbahçe'yi elemek istiyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Atv''den canlı izlenecek maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Emre (Tolga), Gustavo, Mehmet, Ferdi, Rodrigues, Muriç

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, A.Parmak, Sosa (Ndiaye), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

FENERBAHÇE - TRABZONZSPOR MAÇI CANLI

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe’de 2 isim Trabzonspor maçında sahada olamayacak. Süper Lig’deki Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan ve ameliyat olduğu açıklanan Max Kruse kadroda yer alamayacak. Trabzonspor’da ise; Lig’de oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

KUPAYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORLAR

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Bordo- Mavililer de Türkiye Kupası'na bir hayli önem veriyor. Karadeniz devi bu akşam oynanacak önemli karşılaşmada skor avantajını koruyarak Kadıköy'de istediği sonucu almayı ve ezeli rakibi Kanarya'yı kupanın dışına itmeyi amaçlıyor.

FİNALİ İSTİYORLAR

Kuşkusuz hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un bu akşamki tek hedefi finale yükselmek. Kanarya skoru kendi lehine çevirip Fırtına'yı elemeyi başarırsa tarihinde 18. kez final oynama hakkı kazanacak. Karadeniz ekibi ise avantajını koruyup turu atlarsa 15. kez finale çıkacak. Bordo-Mavililer'in 8,Sarı-Lacivertliler'in ise 6 kupa şampiyonluğu bulunuyor.

KUPADA FIRTINA ÜSTÜN

Ezeli rakipler bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda 14. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 13 sınavda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Fırtına söz konusu maçların 7'sini kazanırken, Fenerbahçe sadece 4 maçta galibiyet sevinci yaşadı.2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

KADIKÖY’DE 24 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Trabzonspor, Kadıköy’de 1997’den beri tam 24 maçtır galip gelemiyor. F.Bahçe ise rakibine karşı çıktığı son 8 resmi maçta galibiyet almayı başaramadı.

İki rakip arasında Kadıköy’deki son 4 maç beraberlikle bitti. Hüseyin Çimşir, F.Bahçe’yi hoca olarak çıktığı iki maçta da yendi.

REKABETTE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 14 maçta 40 gol attı, sadece 1 kez yenildi.

Tahir Karapınar; son 6 yılda göreve gelip ilk maçta galibiyet alan ilk yerli hoca oldu.

Nwakaeme; son 2 yılda 69 maçta 25 gol 22 asistle; toplamda 47 gole etki edip, en çok skor katkısı veren isim.

Luiz Gustavo; Fenerbahçe’de attığı 3 golün hepsini ceza sahası dışından buldu, kariyerin en golcü ikinci sezonunu yakaladı.

Fenerbahçe bu sezon kupada sadece Trabzonspor’a yenilirken (1-2), Trabzonspor da bir tek Denizlispor’a kaybetti (0-2)

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