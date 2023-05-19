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Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest!

19.05.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kritik mücadelede Trabzonspor'u 3-1 ile mağlup eden Fenerbahçe'de teknik Jorge Jesus'un, Trabzonspor maçı sırasında tartışma yaşadığı Arda Güler'i karşılaşma sonrasında performansından dolayı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesini sürdürürken, karşılaşmadaki en başarılı isimlerden biri Arda Güler olmuştu.

JESUS'TAN ÖZEL TEBRİK

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Genç yıldızın bu performansı Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da dikkatini çekerken, tecrübeli çalıştırıcı karşılaşmanın ardından yıldız oyuncuyu özel olarak tebrik etti.

GENÇ YILDIZA ÖVGÜLER

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Soyunma odasında Arda Güler'e sarılarak yetenekli futbolcuyu kutlayan Jesus, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında da futbolcusundan övgüyle bahsetmişti.

"EN İYİ OYUNLARINDAN BİRİNİ OYNADI"

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Tecrübeli teknik adam, karşılaşma sırasında Arda ile arasındaki tartışmayla ilgili bir soru üzerine "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Bugün oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi." ifadelerini kullanmıştı.

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