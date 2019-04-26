Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkış arayacak

Ligde son 3 maçtır galip gelemeyen Fenerbahçe, hafta boyunca yaptığı idmanlarla güç ve moral depoladı. En son geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, kötü gidişatı sonlandırmak ve geride kalan haftaları sıkıntısız atlatmanın peşinde. Ligde oynadığı son 18 maçta sadece bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili ekibe yenilen sarı-lacivertliler, bu maçı kazanıp 31'inci haftada konuk olacakları Kasımpaşa deplasmanına odaklanmak istiyor. Alanyaspor yenilgisinden sonra Başkan Ali Koç'un yaptığı toplantı ile idmanlarda daha istekli olan futbolcular, bordo-mavili ekibi yenerek hem taraftarın gönlünü kazanmayı hem de ligdeki durumu düzeltmeyi istiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 SAKAT 2 CEZALI

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 2 sakat 2 de cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte ligin 28'inci haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sakatlanan ve sonrasında yapılan tetkikler sonucu kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Victor Moses ile ligin 29'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve sol üst arka adale zarında yırtık ile kanama tespit edilen Serdar Aziz, forma giyemeyecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte İsmail Köybaşı ile Mehmet Ekici cezalı oldukları için takımını Trabzonspor maçında yalnız bırakacak.