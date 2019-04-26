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Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkış arayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.04.2019 12:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Durun ile Tarın Ongun üstlenecek.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkış arayacak

Ligde son 3 maçtır galip gelemeyen Fenerbahçe, hafta boyunca yaptığı idmanlarla güç ve moral depoladı. En son geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, kötü gidişatı sonlandırmak ve geride kalan haftaları sıkıntısız atlatmanın peşinde. Ligde oynadığı son 18 maçta sadece bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili ekibe yenilen sarı-lacivertliler, bu maçı kazanıp 31'inci haftada konuk olacakları Kasımpaşa deplasmanına odaklanmak istiyor. Alanyaspor yenilgisinden sonra Başkan Ali Koç'un yaptığı toplantı ile idmanlarda daha istekli olan futbolcular, bordo-mavili ekibi yenerek hem taraftarın gönlünü kazanmayı hem de ligdeki durumu düzeltmeyi istiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 SAKAT 2 CEZALI

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 2 sakat 2 de cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte ligin 28'inci haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sakatlanan ve sonrasında yapılan tetkikler sonucu kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Victor Moses ile ligin 29'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve sol üst arka adale zarında yırtık ile kanama tespit edilen Serdar Aziz, forma giyemeyecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte İsmail Köybaşı ile Mehmet Ekici cezalı oldukları için takımını Trabzonspor maçında yalnız bırakacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersan Yanal'ın Trabzonspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Harun, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter (Sadık), Isla, Mehmet Topal, Jailson, Zajc, Dirar, Valbuena, Soldado"

YANAL, ESKİ TAKIMINI YENMENİN HESABINI YAPIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımına karşı üstün gelmenin hesaplarını yapıyor. Bordo-mavili takımın başında en son 15 Ekim 2017'de görev alan Ersun Yanal, teknik patronluğunu yaptığı sarı-lacivertli ekiple bu maçta eski takımına karşı heyecan yaşayacak. Kadıköy'de Fenerbahçe ile maç kaybetmeyen Yanal, sarı-lacivertli ekiple bu zamana kadar çıktığı 24 lig maçında 18 galibiyet, 6 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

UZUN ARADAN SONRA CÜNEYT ÇAKIR

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, uzun bir aradan sonra Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarının maçında düdük çalacak. Çakır, Kadıköy'de en son 20 Ekim 2016'da Galatasaray ile oynanan maçta, Trabzonspor'un sahasında ise 19 Eylül 2015'te Galatasaray maçında görev aldı.

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''25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir''''25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir''
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor?Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor?
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Fenerbahçe Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Ülker Stadyumu

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