SPOR

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

  1. haftada oynancak diğer karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:

26 NiSAN CUMA:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa

27 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

28 NİSAN PAZAR:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

29 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

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cüneyt çakır Fenerbahçe Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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