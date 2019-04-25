Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
26 NiSAN CUMA:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa
27 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
28 NİSAN PAZAR:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
29 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
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