Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

23 EKİM CUMA

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker

24 EKİM CUMARTESİ

13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 EKİM PAZAR

13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya

16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 EKİM PAZARTESİ

20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

