Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Arda Güler'in arkadaşı her an imzayı atabilir...

Trendyol Süper Lig’de sezonun tamamlanmasıyla transfer piyasası hareketlendi. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

LUCAS VAZQUEZ BOMBASI

Bright Osayi-Samuel ile yollarını ayıran ve Ognjen Mimovic’in de takımdan ayrılmak istemesiyle sağ bek arayışına giren Fenerbahçe, Real Madrid’in tecrübeli oyuncusu Lucas Vazquez’i gündemine aldı.

ŞARTLARI SORULDU

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek transfer şartlarını öğrendi. Vazquez, şu an Real Madrid ile ABD’de düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda yer alıyor.

ARAPLAR DA İSTİYOR

Real Madrid’in, sakatlık sürecindeki Dani Carvajal ve transfer gündemindeki Trent Alexander-Arnold nedeniyle Vazquez ile yeni sözleşme yapma ihtimali düşük. Fenerbahçe, İspanyol oyuncu için resmi görüşmelere başlarken, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah da Vazquez’i istiyor.

AVANTAJ FENERBAHÇE'DE

Al-Qadsiah’ın Vazquez’e 2 yıl için 15 milyon Euro’luk bir teklif sunacağı konuşuluyor. Ancak Avrupa’da kalmayı tercih eden Vazquez için Fenerbahçe’nin de benzer bir teklif yaptığı belirtiliyor, bu da sarı-lacivertlileri transferde avantajlı konuma getiriyor.