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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Osimhen'e nazire yaparcasına hamle... Real Madrid'den Rodrygo ile temas başladı

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe transferde elini çabuk tutmak için harekete geçti. Real Madrid’in yıldız kanat oyuncusu Rodrygo için teklif yapmaya hazırlanan sarı lacivertliler İspanyol ekibiyle temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Osimhen'e nazire yaparcasına hamle... Real Madrid'den Rodrygo ile temas başladı
Burak Kavuncu
Rodrygo

Rodrygo

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Sezon öncesi hazırlıklarına Portekiz’de devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun kanat oyuncusu ısrarı sürüyor. Jhon Duran, Tarık Çetin ve Archie Brown transferiyle kadrosunun güçlendiren sarı lacivertliler gözünü Real Madrid’in yıldızına çevirdi. Xabi Alonso’nun kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için Fenerbahçe resmi teklif yapmaya hazırlanırken, Başkan Ali Koç’un Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak için büyük bir transfer bombası patlatmaya hazırlandığı belirtildi.

XABI YOLU GÖSTERDİ!

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Osimhen e nazire yaparcasına hamle... Real Madrid den Rodrygo ile temas başladı 1

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, gelecek sezon planları doğrultusunda takım kadrosunda yer alan tüm oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak kadro planlamasını anlattı. Rodrygo için dakikaları azalabilir raporu verdiği öğrenilen genç teknik adamın oyuncunun ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

ALİ KOÇ DEVREDE

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Osimhen e nazire yaparcasına hamle... Real Madrid den Rodrygo ile temas başladı 2

Teknik direktör Jose Mourinho’nun transfer konusundaki sabırsızlığı ve ısrarla kanat oyuncusu istemesi üzerine resmen devreye giren Başkan Ali Koç, Real Madrid’den yıldız kanat oyuncusu Rodrygo için nabız yokladı. Menajerler aracılığıyla durumu sorulan Brezilyalı ismin transfere hayır demediği öğrenildi. Yakın zamanda Real Madrid’e kiralama teklifi yapacağı öğrenilen Ali Koç’un Osimhen transferine karşılık olarak takıma büyük çapta bir yıldız getirmek istediği gelen bilgiler arasında.

ARDA GÜLER ROL OYNAYACAK

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Osimhen e nazire yaparcasına hamle... Real Madrid den Rodrygo ile temas başladı 3

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan genç milli futbolcu Arda Güler’in Rodrygo ile konuşacağı ve bu transfere ikna edeceği bildirilirken, Brezilyalı oyuncunun yakın çevresine ‘yeterli değeri görmeyeceksem Real Madrid’den ayrılabilirim’ dediği öğrenildi.

RODRYGO MEMNUN DEĞİL

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Osimhen e nazire yaparcasına hamle... Real Madrid den Rodrygo ile temas başladı 4

Son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Real Madrid’in PSG’ye 4-0’lık skorla yenildiği maçta yedek kulübesinde kalan Rodrygo, turnuva boyunca sadce 100 dakika süre alabildi. Bu durumdan memnun olmayan yıldız ismin takımdan ayrılmak istediği bildirildi.

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