Fenerbahçe transfer döneminde boş durmuyor! Şimdiki hedefleri eski Galatasaraylı Fernando Reges...

Fenerbahçe transferde sezonunda aktif rol almaya devam ediyor. Birçok futbolcu ile dirsek temasında olan sarı-lacivertliler, eski Galatasaraylı Fernando Reges ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Fernando Reges'i transfer etmek için harekete geçti. Brezilyalı oyuncu da sarı lacivertli takımda forma giymeye sıcak bakıyor.

SEVILLA BIRAKMAYA HAZIR

İlerleyen yaşı nedeniyle Sevilla'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fernando için İspanyol ekibi çok düşük bir bonservis bedeli istiyor. Takıma verdiği katkıdan dolayı yıldız oyuncunun gidişi için sıkıntı çıkartmayacak olan Sevilla, Fernando'nun anlaşması halinde neredeyse bonservis bedeli bile almayacak.

GALATASARAY'DA MÜTHİŞ PERFORMANS

2017 yılında Manchester City'den Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Fernando, gösterdiği performansla yeniden Avrupa'ya transfer olmuştu. 2019 yılında Galatasaray'dan Sevilla'ya 4 milyon euro karşılığında transfer olan Fernando, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.



