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Fenerbahçe transfer döneminde boş durmuyor! Şimdiki hedefleri eski Galatasaraylı Fernando Reges...

16.06.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Fernando Reges'i transfer etmek için harekete geçti. Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktı. Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimler başladı.

Fernando Reges

Fernando Reges

BRE Brezilya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sevilla
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Fenerbahçe transferde sezonunda aktif rol almaya devam ediyor. Birçok futbolcu ile dirsek temasında olan sarı-lacivertliler, eski Galatasaraylı Fernando Reges ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

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Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Fernando Reges'i transfer etmek için harekete geçti. Brezilyalı oyuncu da sarı lacivertli takımda forma giymeye sıcak bakıyor.

SEVILLA BIRAKMAYA HAZIR

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İlerleyen yaşı nedeniyle Sevilla'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fernando için İspanyol ekibi çok düşük bir bonservis bedeli istiyor. Takıma verdiği katkıdan dolayı yıldız oyuncunun gidişi için sıkıntı çıkartmayacak olan Sevilla, Fernando'nun anlaşması halinde neredeyse bonservis bedeli bile almayacak.

GALATASARAY'DA MÜTHİŞ PERFORMANS

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2017 yılında Manchester City'den Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Fernando, gösterdiği performansla yeniden Avrupa'ya transfer olmuştu. 2019 yılında Galatasaray'dan Sevilla'ya 4 milyon euro karşılığında transfer olan Fernando, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.


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