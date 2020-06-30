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Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon kadrosu belirleniyor

FUTBOL HABERLERİ  | 30.06.2020 14:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe transfer gündemi oldukça yoğun... Son iki sezonda beklentilerin çok altında kalan, özellikle futbolda istenen sonuçları bir türlü alamayan Sarı Kanaryalar, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen Fenerbahçe hem yurt içi hem de yurt dışında transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon kadrosu belirleniyor

Fenerbahçe transfer haberleri futbolseverler tarafından en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Son iki sezonda hem teknik direktör hem de futbolcu seçimleriyle çok konuşulan, istediği başarılara ulaşamayan ve taraftarını üzen Sarı Kanaryalar, sezonun sonu yaklaşırken transferde hareketli günler geçiriyor. İşte Fenerbahçe transfer haberlerinde öne çıkanlar...

İki futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey ve Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan kiraladığı Mathias "Zanka" Jorgensen takıma geri dönecek.

Zanka'nın takımının Bundesliga'da, Frey'in takımının ise Bundesliga 2'de tutunamasının ardından bu futbolcuların akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.

Nürnberg, Bundesliga'ya yükselseydi, Frey için 3,5 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti ancak şu anda böyle bir ihtimal kalmadı.

Isla'ya İspanya'dan teklif

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırması kesinleşen Mauricio Isla'nın talipleri her geçen gün artıyor.

Tyc Sports'ta yer alan habere göre; ilk olarak Arjantin futbolunun devi Boca Juniors ile adı anılan Isla için İspanya La Primera ekiplerinden Valencia ve Real Betis'in devreye girdiği belirtildi.

Mauricio Isla'nın ise kariyerinin son döneminde Güney Amerika'ya dönmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe, Emre Kılınç için bastırıyor

Gelecek sezon için transferini Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile yapan Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi ise takım arkadaşı Emre Kılınç. Sivasspor performansı ile dikkatleri çeken Kılınç konusunda Fenerbahçe'nin en büyük rakibi ise Galatasaray.

Yandaş transferini Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle bitiren Sarı Kanaryalarda Kılınç transferinde de Belözoğlu'nun harekete geçeceği öğrenildi.

Aynı zamanda Mert Hakan Yandaş'ın da Emre Kılınç'ı Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna çalışmalarında olduğu iddia ediliyor.

Sol bek Trabzon'dan geliyor

Gelecek sezon için transfer önceliği olan noktaların başında sol bek geliyor. Bu sezon sol bek sıkıntısını fazlasıyla hisseden Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un sol beki Filip Novak ile anlaştığı iddia ediliyor.

30 yaşındaki oyuncuyla 1,4 milyon euro yıllık ücretten 3+1 senelik mukavele yapılacak. İşin perde arkasında ise Trabzonspor'un da Novak'ı takımda tutmak için önerdiği yıllık ücreti 1,2 milyon euroya çıkardığı, ancak oyuncunun eşinin Trabzon'dan ayrılmak istediği ifade edildi.

Kayode'den Fenerbahçe açıklaması

Mevlüt Erdinç'ten beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye iyi bir alternatif alınması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler için gündeme gelen son isim ise Gazişehir Gaziantep forması giyen Olarenwaju Kayode.

Bonservisi Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'te olan Kayode, Sporx'e yaptığı açıklamada, "Şu anda Gaziantep'teyim ve bonservisim de Shaktar'da bulunuyor. Fenerbahçe'den herhangi bir yetkili ile hiçbir görüşmem olmadı" dedi.

Bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü forması altında harika bir performans sergileyen 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, ligde çıktığı 25 maçta 10 gol, 6 asistin altına imza attı.

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan listede

Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'ya veda etmesinin ardından Fenerbahçe transferde rotayı Almanya'ya çevirdi.

Takımının ligden düşmesinin ardından 2 milyon avroya serbest kalır maddesi devreye giren Kenan Karaman için Fenerbahçe'nin teklifte bulunacağı iddia ediliyor.

Yine aynı takımda forma giyen Kaan Ayhan için de Sarı Kanaryaların 2,5 milyon avroya serbest kalır, maddesini kullanmak istiyor ancak bu noktada tek talip Fenerbahçe değil.

Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Bayer Leverkusen'in de Ayhan için teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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