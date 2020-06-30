Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon kadrosu belirleniyor

Fenerbahçe transfer haberleri futbolseverler tarafından en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Son iki sezonda hem teknik direktör hem de futbolcu seçimleriyle çok konuşulan, istediği başarılara ulaşamayan ve taraftarını üzen Sarı Kanaryalar, sezonun sonu yaklaşırken transferde hareketli günler geçiriyor. İşte Fenerbahçe transfer haberlerinde öne çıkanlar...

İki futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey ve Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan kiraladığı Mathias "Zanka" Jorgensen takıma geri dönecek.

Zanka'nın takımının Bundesliga'da, Frey'in takımının ise Bundesliga 2'de tutunamasının ardından bu futbolcuların akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.

Nürnberg, Bundesliga'ya yükselseydi, Frey için 3,5 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekti ancak şu anda böyle bir ihtimal kalmadı.

Isla'ya İspanya'dan teklif

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırması kesinleşen Mauricio Isla'nın talipleri her geçen gün artıyor.

Tyc Sports'ta yer alan habere göre; ilk olarak Arjantin futbolunun devi Boca Juniors ile adı anılan Isla için İspanya La Primera ekiplerinden Valencia ve Real Betis'in devreye girdiği belirtildi.