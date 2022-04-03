Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor! Real Madrid'den bedavaya...

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda oynadığı oyunla beğeni toplayan ve son 7 maçının 6'sından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon tek hedef olan şampiyonluk için harekete geçti. Yeni sezona yeni bir teknik direktör ile başlayacak olan Fenerbahçe, transferde de büyük oynamayı planlıyor.

BÜYÜK PLAN: MARCELO

Fenerbahçe, sezon sonunda İspanya La Liga devi Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan sol bek oyuncusu Marcelo için devreye girdi.

TEMASA GEÇİLDİ

İspanyol basınının haberine göre; daha önce de yıldız isim için girişimlerde bulunan sarı - lacivertliler, Marcelo'nun menajeriyle temasa geçti.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin tıpkı Roberto Carlos transferinde olduğu gibi oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği ve 2+1 yıllık bir sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

BONSERVİSSİZ

Yönetimin Brezilyalı yıldıza bonservis ödemeyecek olması nedeniyle verilecek maaşta daha üst seviyelere çıkabileceği aktarıldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 14 resmi maça çıkan Marcelo, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

