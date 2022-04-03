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Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor! Real Madrid'den bedavaya...

03.04.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, gelecek sezon için adımlarını sağlam atmak istiyor. Teknik direktör konusunda, "Türkiye'de yabancı hoca olmak zor ama bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı ümit ediyorum." açıklamasını yapan başkan Ali Koç, transferde de hata yapmak istemiyor. Öte yandan sarı - lacivertlilerin gündemine Real Madrid'in yıldız futbolcusu geldi...

Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor! Real Madrid'den bedavaya...
Marcelo

Marcelo

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda oynadığı oyunla beğeni toplayan ve son 7 maçının 6'sından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon tek hedef olan şampiyonluk için harekete geçti. Yeni sezona yeni bir teknik direktör ile başlayacak olan Fenerbahçe, transferde de büyük oynamayı planlıyor.

BÜYÜK PLAN: MARCELO

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Fenerbahçe, sezon sonunda İspanya La Liga devi Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan sol bek oyuncusu Marcelo için devreye girdi.

TEMASA GEÇİLDİ

İspanyol basınının haberine göre; daha önce de yıldız isim için girişimlerde bulunan sarı - lacivertliler, Marcelo'nun menajeriyle temasa geçti.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

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Fenerbahçe'nin tıpkı Roberto Carlos transferinde olduğu gibi oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak istediği ve 2+1 yıllık bir sözleşme teklif edeceği ifade edildi.

BONSERVİSSİZ

Yönetimin Brezilyalı yıldıza bonservis ödemeyecek olması nedeniyle verilecek maaşta daha üst seviyelere çıkabileceği aktarıldı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 14 resmi maça çıkan Marcelo, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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transfer Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Marcelo
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