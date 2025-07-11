Fenerbahçe transferde gaza bastı! Anlaşma sağlandı... Sarı-Lacivertliler Asensio'yu İstanbul'a getiriyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Jhon Duran transferiyle hücum hattını güçlendirirken bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da tamamlayan ve bonservisi Paris Saint Germain'de olan Marco Asensio transferini bitirme aşamasına geldi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ve Paris Saint Germain, Asensio'nun transferi için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yönetiminin en kısa süre içinde transferi tamamlamak istediği de gelen bilgiler arasında.

İSTANBUL'A GELİYOR

Asensio'nun kısa süre içerisinde sözleşme görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MARCO ASENSIO KİMDİR?

İspanya'nın Mallorca ekibinde futbol kariyerine başlayan Marco Asensio, sonrasında Real Madrid ve Espanyol formalarını giydi.

Real Madrid'den 2023'te ayrılan İspanyol futbolcu, PSG'ye imza atarken geride kalan sezonun ikinci yarısını Premier Lig takımlarından Aston Villa'da geçirdi.

Asensio, kariyeri boyunca forma giydiği takımlarda 447 maça çıkarken 87 gol ve 68 asist kaydetti.