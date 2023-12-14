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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst tura yükseldi! Spartak Trnava karşısında farklı skor...

14.12.2023 22:40 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu 6. maçında Fenerbahçe, sahasında Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin gruptan çıkabilmek için mutlak kazanması gereken maç farklı bitti. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde üst tura yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst tura yükseldi! Spartak Trnava karşısında farklı skor...

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava’yı konuk etti. Bu sezon grupta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 9 puanla averajla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmayı başardı.

FERDİ KADIOĞLU ATTI

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Tadic'in ara pasında Ferdi savunma arkasına sarktı, soldan ceza alanına girdi, sağına çekti, vurdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

TADIC PENALTIDAN 2-0 YAPTI

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Dzeko ceza alanında Duric'in formasından çekmesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tadic topu sağ direğe vurdu, Takac'ın sırtına çarpan top filelerle buluştu. Fenerbahçe 2-0 önde!

DZEKO FARKI 3'E ÇIKARDI

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Ferdi, Dzeko'yu gördü, Boşnak futbolcu vurdu, top direkten döndü, Tadic vurdu, kaleci çıkardı, Dzeko tamamladı. Fenerbahçe farkı 3'e çıkarıyor.

DZEKO'DAN BİR GOL DAHA

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İrfan orta alanda topu kaptı, hıza rakip sahaya geçti, Dzeko'yu gördü, Dzeko penaltı noktasından affetmedi! Skor şimdi 4-0.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT, 9 MAÇ SONRA KALEDE

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Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra formasına kavuştu.

Sarı-lacivertli ekibe katıldığından beri aldığı süreleri olumlu kullanarak taraftarın sevgisini kazanan İrfan Can, Dominik Livakovic'in transferinin ardından 2. kaleci konumuna gerilemişti.

Buna rağmen daha çok Avrupa maçlarında forma şansı bulan 25 yaşındaki kaleci, gruptaki son 2 karşılaşmada görev alamamıştı.

Ligde 6, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda son 8 resmi maçta forma giyemeyen İrfan Can, Spartak Trnava müsabakasına ise ilk 11'de başladı.

İrfan Can, son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets ile oynanan müsabakada görev yapmıştı.

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