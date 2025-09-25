Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Zagreb'e yenildi! Serdar Ali Çelikler fena eleştirdi... ''Tedesco'yu yiyorlar, en az 2-3 kadro dışı lazım''

Fenerbahçe Avrupa’da yoluna tökezleyerek başladı. Dinamo Zagreb deplasmanından kötü oyun ve beraberinde kötü skorla ayrılan sarı lacivertliler gözünü lig maçına dikti. Maçın ardından NEO Spor ekranlarında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler açtı ağzını yumdu gözünü. İşte o sözleri…

‘‘YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE!’’

Serdar Ali Çelikler, ‘‘Liderin olmadığı yerde, herkes at oynatır. Sadettin Saran hala Fenerbahçe'ye başkan olmadı. Mazbatını al ve artık başkanlık koltuğuna otur. Bu tuttur işini falan da hallet. Bak futbolcular Tedesco'yu yiyor, en az 2-3 kadro dışı lazım. Bu arada Tedesco bugün gitti. Tedesco’yu görevde tutuyorsa Sadettin Saran’a da yol gözüktü. Aziz Yıldırım’ın başkanlığına doğru gidiyoruz” dedi.

‘‘BENİM KARNIM TOK’’

Serdar Ali Çelikler, ‘‘Böyle hata olmaz, ben yemem. Benim karnım tok. Günün birinde Tedesco ile yemek yersek bize neler anlatır? Hocayı böyle yerler, başlarında başkan yok.’’ dedi.

‘‘ALİ KOÇ REZİL KADRO KURDU!’’

Serdar Ali Çelikler, "Tarihin en iyi kadrosu falan da değil. Ali Koç rezil kadroyu kurdu! 250 milyon euro harcayıp berbat bir kadro kurma becerisi için de Ali Koç ve Devin Özek ikilisini tebrik ediyorum.’’ diyerek sitem etti.

Serdar Ali Çelikler, ‘‘Aykut Kocaman lacivert eşofmanlarını ütülemeye başlamıştır. Seçimden önce Aykut Kocaman ile Volkan Demirel'i açıklayıp taraftarda beklenti yarattın. Artık bir şey yap.’’ ifadesinde bulundu.

OYUNCULARI DEĞERLENDİRDİ…

Çelikler, “Kerem: Rezalet, Nesyri: Yok, A. Brown: Kötü futbolcudan öte, Ederson: Sahada yok, Duran: Tarihin en büyük kaskalı, Skriniar - Oosterwolde: Mücadele, Çağlar: Vertigo oldu baş dönmesinden. Hocayı da yiyorlar ama hoca da gider!” dedi.

‘‘50 MİLYON EURO!’’

Son olarak yeni başkan seçilen Saran’ın kasa kolaylığı sağladığını belirten Serdar Ali Çelikler, “Sadettin Saran 50 milyon € kasa kolaylığı sağlamış. 40 milyon kendisi, 10 milyon yöneticiler. Habertürk’te Rahim Ak’ın haberini okuyun. “Ali Koç 360 milyon lirasını kulüpten geri almış…” Kimse kimseye de bedava para vermiyor.”