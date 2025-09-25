SPOR

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Zagreb'e yenildi! Serdar Ali Çelikler fena eleştirdi... ''Tedesco'yu yiyorlar, en az 2-3 kadro dışı lazım''

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi lig etabının ilk karşılaşmasında Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-1’lik sert bir mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler ilk maçından puansız ayrıldı. Maçın ardından yorumlarda bulunan gazeteci Serdar Ali Çelikler, ‘‘Futbolcular Tedesco'yu yiyor, en az 2-3 kadro dışı lazım.’’ diyerek takımı sert bir dille eleştirdi.

Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe Avrupa’da yoluna tökezleyerek başladı. Dinamo Zagreb deplasmanından kötü oyun ve beraberinde kötü skorla ayrılan sarı lacivertliler gözünü lig maçına dikti. Maçın ardından NEO Spor ekranlarında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler açtı ağzını yumdu gözünü. İşte o sözleri…

‘‘YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE!’’

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi nde Zagreb e yenildi! Serdar Ali Çelikler fena eleştirdi... Tedesco yu yiyorlar, en az 2-3 kadro dışı lazım 1

Serdar Ali Çelikler, ‘‘Liderin olmadığı yerde, herkes at oynatır. Sadettin Saran hala Fenerbahçe'ye başkan olmadı. Mazbatını al ve artık başkanlık koltuğuna otur. Bu tuttur işini falan da hallet. Bak futbolcular Tedesco'yu yiyor, en az 2-3 kadro dışı lazım. Bu arada Tedesco bugün gitti. Tedesco’yu görevde tutuyorsa Sadettin Saran’a da yol gözüktü. Aziz Yıldırım’ın başkanlığına doğru gidiyoruz” dedi.

‘‘BENİM KARNIM TOK’’

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi nde Zagreb e yenildi! Serdar Ali Çelikler fena eleştirdi... Tedesco yu yiyorlar, en az 2-3 kadro dışı lazım 2

Serdar Ali Çelikler, ‘‘Böyle hata olmaz, ben yemem. Benim karnım tok. Günün birinde Tedesco ile yemek yersek bize neler anlatır? Hocayı böyle yerler, başlarında başkan yok.’’ dedi.

‘‘ALİ KOÇ REZİL KADRO KURDU!’’

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi nde Zagreb e yenildi! Serdar Ali Çelikler fena eleştirdi... Tedesco yu yiyorlar, en az 2-3 kadro dışı lazım 3

Serdar Ali Çelikler, "Tarihin en iyi kadrosu falan da değil. Ali Koç rezil kadroyu kurdu! 250 milyon euro harcayıp berbat bir kadro kurma becerisi için de Ali Koç ve Devin Özek ikilisini tebrik ediyorum.’’ diyerek sitem etti.

AYKUT KOCAMAN SÖZLERİ…

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi nde Zagreb e yenildi! Serdar Ali Çelikler fena eleştirdi... Tedesco yu yiyorlar, en az 2-3 kadro dışı lazım 4

Serdar Ali Çelikler, ‘‘Aykut Kocaman lacivert eşofmanlarını ütülemeye başlamıştır. Seçimden önce Aykut Kocaman ile Volkan Demirel'i açıklayıp taraftarda beklenti yarattın. Artık bir şey yap.’’ ifadesinde bulundu.

OYUNCULARI DEĞERLENDİRDİ…

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi nde Zagreb e yenildi! Serdar Ali Çelikler fena eleştirdi... Tedesco yu yiyorlar, en az 2-3 kadro dışı lazım 5

Çelikler, “Kerem: Rezalet, Nesyri: Yok, A. Brown: Kötü futbolcudan öte, Ederson: Sahada yok, Duran: Tarihin en büyük kaskalı, Skriniar - Oosterwolde: Mücadele, Çağlar: Vertigo oldu baş dönmesinden. Hocayı da yiyorlar ama hoca da gider!” dedi.

‘‘50 MİLYON EURO!’’

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi nde Zagreb e yenildi! Serdar Ali Çelikler fena eleştirdi... Tedesco yu yiyorlar, en az 2-3 kadro dışı lazım 6

Son olarak yeni başkan seçilen Saran’ın kasa kolaylığı sağladığını belirten Serdar Ali Çelikler, “Sadettin Saran 50 milyon € kasa kolaylığı sağlamış. 40 milyon kendisi, 10 milyon yöneticiler. Habertürk’te Rahim Ak’ın haberini okuyun. “Ali Koç 360 milyon lirasını kulüpten geri almış…” Kimse kimseye de bedava para vermiyor.”

Anahtar Kelimeler:
transfer UEFA Avrupa Ligi Aykut Kocaman Ali Koç Dinamo Zagreb Volkan Demirel Serdar Ali Çelikler Sadettin Saran fenerbahçe Domenico Tedesco
