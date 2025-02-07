Fenerbahçe UEFA listesini bildirdi! 2 yeni transfer kadro dışı kaldı...

Ara transfer döneminde kadrosunu 4 yeni isimle güçlendiren Fenerbahçe, Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic ile el sıkıştı.

2 TRANSFER LİSTE DIŞI

UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesine üç yeni isim ekleme hakkı bulunan temsilcimiz, tercihini Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Filip Kostic'ten yana kullandı. Carlos ve Mimovic listede kendine yer bulamayan isimler oldular.

Sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ile birlikte takımdan ayrılan Samet Akaydin, listeden çıkarıldılar.

RAKİP ANDERLECHT

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, ilk maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te sahasında oynayacak.