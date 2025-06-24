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Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile anlaşma sağladı iddiası! Trabzonspor'dan onay geldiği an imzalar atılacak...

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki sezon başka bir takımda forma giymek istediğini bordo-mavili yönetime bildiren Uğurcan Çakır, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Uğurcan Çakır için Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile anlaşma sağladı iddiası! Trabzonspor'dan onay geldiği an imzalar atılacak...
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır'ı transfer için ikna etti. Bordo-mavililerden ayrılmayı kafasına koyan milli kaleci, Fenerbahçe'nin kendisi için yaptığı teklifi kabul ettiği iddia edildi.

TEK ÇEKİNCESİ TRABZONSPOR TARAFTARININ TEPKİSİ

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Kariyeri boyunca Trabzonspor forması giyen ve kendini Trabzon camiasına ait hisseden Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda gelecek tepkilerden çekiniyor. Ailesinin ve kendisinin İstanbul'da yaşama isteği nedeniyle çekimser olan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE İDDİALARI GERÇEK"

Trabzonspor'da yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan Ali Kemal Denizci, Radyospor'a konuştu.

"Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları gerçek. Tabii ki gerçek. Ama başkanın ona bir sözü var. Avrupa'da iyi bir ortam yakalarsa sözü var. Bana göre, Trabzonlu bir çocuğu böyle bir simgede hale gelmiş bir futbolcuyu Türkiye'de rakiplerine vermek bana zul gelir. Ama bir yerde de bu baktığın zaman Trabzonspor'un hamleler yapması gerektiği ortamda çok iyi paralarla çok şeyler düşünülebilir."

"FENERBAHÇE, UĞURCAN ÇAKIR'A DAHA İSTEKLİ BAKIYOR"

"Ama Uğurcan'ın rakiplerimize gitmesi insanlar üstünde müthiş bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro bana göre az bile. Öyle bir kaleciyi 25 milyon Euro'dan aşağı vermemek lazım. 12-13'ler çok küçük rakamlar bana göre. Bana göre bu işlerin (Galatasaray, Fenerbahçe) ne olacağı belli olmaz. Onun için fazla bir şey söyleyemiyorum. Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'a daha istekli bakıyor bana göre. Saman altından su yürütme hikayesi olabilir."

"GALATASARAY YA DA FENERBAHÇE'YE GİTSE DE HER ZAMAN TRABZONSPORLU KALACAKTIR"

"Uğurcan Çakır, Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de oynamak istiyorum derse büyük bir yanlış yapar. O kulüplerin kendi aralarındaki tercihlerden Uğurcan da... Ben nasıl istemeden gittim çünkü, gittiğim takım Fenerbahçe'ydi. İstemedim dediğim şu: ben Trabzonspor'dan ayrılamam diye yoksa Fenerbahçe'nin kötü bir ortamdan olan şekle gidiyorum havası değil yani. Ama ne oldu kulüp paraya ihtiyacı vardı, Fenerbahçe'de bunun en büyüğünü verdi ve mecburen gidiyorsun. Bazı şeyler böyle oluyor. Aynı şey Uğurcan Çakır için de geçerli. Uğurcan Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye gitse her zaman Trabzonsporlu olarak kalacaktır."

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