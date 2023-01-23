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Fenerbahçe Ümraniyespor karşısında son dakikalarda güldü! Sarı-Lacivertliler 2-1 kazandığı maçta rekor kırdı

23.01.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 20. hafta karşılaşmaları ile sürdü. 20. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler üstün oynadığı karşılaşmada rakibini son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Öte yandan Fenerbahçe, karşılaşmada bir rekora da imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Ümraniyespor karşısında son dakikalarda güldü! Sarı-Lacivertliler 2-1 kazandığı maçta rekor kırdı

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle geçilirken, Sarı-Lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre Ümraniyespor karşısında 6 değişiklik yaparken, cezası biten İrfan Can Kahveci mücadeleye ilk 11'de başladı.

ENNER VALENCIA BİTİREMEDİ!

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Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Fenerbahçe olurken, Sarı-Lacivertliler'in başarılı oyuncu Enner Valencia 13. dakikada net bir fırsattan faydalanamadı. Ümraniyespor savunmasından teker teker sıyrılan Valencia, kaleci Orkun'u da geçmek istedi ancak 27 yaşındaki file bekçisi kaleci son anda topa dokundu ve Ekvadorlu golcüye geçit vermedi.

Kaleciyle karşı karşıya kaldı öyle bir şey yaptı ki! Kaleciyle karşı karşıya kaldı öyle bir şey yaptı ki!

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

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Dakikalar 44'ü gösterirken, Ümraniyespor'un Brezilyalı stoperi Allyson, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alındı.

GOL OFSAYTA TAKILDI

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İlk yarının son dakikalarında İrfan Can'ın ara pasına koşu yapan Valencia'nın ceza sahasının sağ çaprazından ayağının dışıyla attığı şutta top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

ALTAY İZİN VERMEDİ

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İlk yarısı 0-0 geçilen mücadelenin 54. dakikasın Ümraniyespor Avounou ile kaleyi yokladı ancak Altay Bayındır gole izin vermedi.

DİREKTEN DÖNDÜ!

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Karşılaşmanın 72. dakikasında Ümraniyespor, gole çok yaklaştı. Avounou'nun sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Geraldo, boş durumda şutunu attı, top direkten auta çıktı.

BATSHUAYI AFFETMEDİ!

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Fenerbahçe golü 73. dakikada buldu. Batshuayi, kaleci Orkun'dan şık bir çalımla sıyrıldı ve ceza sahasının sol çaprazından düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Takımını 1-0 öne geçirdi.

SEVİNÇ 5 DAKİKA SÜRDÜ!

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Durel Avounou'nun ara pasına koşu yapan ve ceza sahasına giren Umut Nayir, kaleci Altay'a attığı çalım sonrası topu ağlara gönderdi ve takımına eşitliği getirdi.

KENDİ KALESİNE ATTI

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Karşılaşmada son dakikalara girilirken, Valencia'nın ceza sahasına çevirdiği topu uzaklaştırmak isteyen Glumac, kendi ağlarını sarstı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol geçerli sayıldı.

90+8'DE GOL GELDİ AMA...

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Karşılaşmanın son saniyelerinde Ümraniyespor beraberliği yakaladı ancak gol öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

ÜMRANİYESPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI!

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Ev sahibi ekipte Onur Atasaray, 90+11. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

REKOR KIRDI!

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Öte yandan Sarı-Lacivertliller karşılaşmanın ilk yarısında yaptığı 292 isabetli pasla bu sezon ilk 45 dakikada en çok pas yaptığı karşılaşmayı oynadı.


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