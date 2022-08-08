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Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

08.08.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, bugün saat 21.45'te Yeni Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe lige galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Peki Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Birçok kişi, "Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir?", "Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?" soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Yaşar Kemal Uğurlu

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

YAŞAR KEMAL UĞURLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yaşar Kemal Uğurlu, Ankaralı ve 41 yaşındadır.

Yaşar Kemal Uğurlu 2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan Özlem Uğurlu ile evlendi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu evliliğinden Deren adında bir kızı vardır.

Aynı zamanda sigortacılık mesleğini yapan, Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından aslen Konyalı'dır.

YAŞAR KEMAL UĞURLU HANGİ TAKIMLI?

Yaşar Kemal Uğurlu'nun hangi takımlı olduğu net olarak bilinmese de sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Uğurlu'nun Fenerbahçeli olduğu ifade ediliyor.

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