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Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi sonrası PFDK'ya sevk edildi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı. Dün akşam derbide karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi sonrası PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçtaki ihlaller nedeniyle her iki takımın da PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Ev sahibi sarı-lacivertli takımın, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, siyah-beyazlı ekibin ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ve Akhisarspor'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiği paylaşıldı.

MKE Ankaragücü oyuncusu Bakary Kone ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Matic Fink'in ise kural dışı hareketlerinden dolayı PFDK'ya gönderildiği vurgulandı.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor ile Afjet Afyonspor'un kurula sevkine karar verildiği duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu BAKARY KONE'nin 21.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BURSASPOR Kulübü'nün 21.09.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MATIC FINK'ın 22.09.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü görevlisi EKREM ANAMUR'un 22.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- AKHİSARSPOR Kulübü'nün 23.09.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbi pfdk tff Spor Toto Süper Lig

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