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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Jack Wilshere'a Juventus da talip

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.06.2018 20:32 | Son Güncelleme

Son günlerde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Jack Wilshere'a İtalyan devi Juventus da talip oldu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Jack Wilshere'a Juventus da talip

Arsenal'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Jack Wilshere'a Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Juventus'un da talip olduğu öne sürüldü.

Bilindiği üzere son günlerde yıldız futbolcunun adı başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere West Ham United, Wolverhampton ve Crystal Palace ile de anılıyordu.

The Sun'da yer alan haberde geçtiğimiz günlerde Liverpool'dan ayrılan Emre Can'ı da bedelsiz olarak kadrosuna katan Juventus'un, Wilshere'a da teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Habere göre İtalyan devi, başarılı orta saha oyuncusuna yıllık 6 milyon euro önerecek. Wilshere, geçen sezon Arsenal forması altında çıktığı 40 resmi maçta 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jack Wilshere Beşiktaş fenerbahçe juventus

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