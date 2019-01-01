SPOR

Fenerbahçe ve Edin Visca gerçeği ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Visca'nın transfer detaylarını Başakşehir açıkladı...

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca için Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe iddiası gündeme gelmişti.

Başakşehir'den açıklama

Başakşehir yönetimi bu transfer teklifini yalanlarken oyuncusuna yüksek bedelli teklifin olduğunu açıkladı.

Başakşehir yönetimi bu transfer teklifini yalanlarken oyuncusuna yüksek bedelli teklifin olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Edin Visca'yı transfer edecek mi?

Fenerbahçe, Edin Visca'yı transfer edecek mi?

Fenerbahçe'nin Visca'yı transfer etme adına bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Visca'yı transfer etme adına bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

Visca için Arabistan'dan 15 milyon Euro'luk teklif yapıldığı ancak Başakşehir yönetiminin şampiyonluk hedefleri nedeniyle bu teklifi de kabul etmediği öğrenildi.

Visca için Arabistan'dan 15 milyon Euro'luk teklif yapıldığı ancak Başakşehir yönetiminin şampiyonluk hedefleri nedeniyle bu teklifi de kabul etmediği öğrenildi.

Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca, bu sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 7 gol 7 asistlik performans sergiledi. (FUTBOL ARENA)

Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca, bu sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 7 gol 7 asistlik performans sergiledi. (FUTBOL ARENA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe başakşehir visca Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Ve Falcao transferi bitti! Galatasaray...

Ve Falcao transferi bitti! Galatasaray...

Fabregas Fenerbahçe'ye çok yakın

Fabregas Fenerbahçe'ye çok yakın

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye gidiyor

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye gidiyor

Burak Beşiktaş'ta iddiası

Burak Beşiktaş'ta iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak!

Ersun Yanal'ın ilk transferi Süper Lig'i sallayacak!

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe ve Edin Visca gerçeği ortaya çıktı

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Göztepe'de oynayan Yasin Öztekin Fenerbahçe'ye gidiyor

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye gidiyor

Cesc Fabregas Fenerbahçe'ye çok yakın

Fabregas Fenerbahçe'ye çok yakın

Antalyaspor'da Boffin kaleyi bırakmadı

Boffin kaleyi bırakmadı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikinci yarı planını hazırladı

Yanal ikinci yarı planını hazırladı

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.