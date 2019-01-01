Fenerbahçe ve Edin Visca gerçeği ortaya çıktı

Başakşehir yönetimi bu transfer teklifini yalanlarken oyuncusuna yüksek bedelli teklifin olduğunu açıkladı.

Visca için Arabistan'dan 15 milyon Euro'luk teklif yapıldığı ancak Başakşehir yönetiminin şampiyonluk hedefleri nedeniyle bu teklifi de kabul etmediği öğrenildi.