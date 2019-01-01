Fenerbahçe ve Edin Visca gerçeği ortaya çıktı

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca için Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe iddiası gündeme gelmişti.
Başakşehir'den açıklama
Başakşehir yönetimi bu transfer teklifini yalanlarken oyuncusuna yüksek bedelli teklifin olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Edin Visca'yı transfer edecek mi?
Fenerbahçe'nin Visca'yı transfer etme adına bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.
Visca için Arabistan'dan 15 milyon Euro'luk teklif yapıldığı ancak Başakşehir yönetiminin şampiyonluk hedefleri nedeniyle bu teklifi de kabul etmediği öğrenildi.
Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca, bu sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 7 gol 7 asistlik performans sergiledi. (FUTBOL ARENA)
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