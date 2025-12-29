SPOR

Fenerbahçe ve Galatasaray birbirlerinin eskilerine kafayı taktı! Karşı hamle gecikmedi

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde rotayı birbirlerinin eskilerine kırdı. Sarı-kırmızılı takım kış transfer dönemi için orta sahay takviye olarak eski Fenerbahçeli İsak Vural'ı gündemine alırken, sarı-lacivertli ekip ise Galatasaray'ın eski stoperi Emin Bayram için harekete geçti. İstanbul devleri transferde elini çabuk tutarak işi bitirmeyi hedefliyor...

Burak Kavuncu
İsak Vural

İsak Vural

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Pisa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe Ocak ayı transfer dönemi için birbirlerinin eskilerine gözünü dikti. İstanbul devleri Emin Bayram ve İsak Vural için harekete geçerken transferde son dokunuşların önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği öğrenildi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE-EMİN BAYRAM BULUŞMASI!

Fenerbahçe ve Galatasaray birbirlerinin eskilerine kafayı taktı! Karşı hamle gecikmedi 1

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin Galatasaray altyapısında yetişmiş olan Emin Bayram'ı gündemine aldığı belirtilirken, sarı-lacivertli yönetim, Belçika'da Westerlo forması giyen 22 yaşındaki stoper için nabız yokladı.

EMİN BAYRAM BU SEZON ÇOK FORMDA...

Fenerbahçe ve Galatasaray birbirlerinin eskilerine kafayı taktı! Karşı hamle gecikmedi 2

Güncel transfer değeri 4 milyon euro olarak gösterilen genç stoper, bu sezon çıktığı 20 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Emin Bayram'ın kulübü Westerlo ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

GALATASARAY'DAN GENÇLİK AŞISI! ISAK VURAL...

Fenerbahçe ve Galatasaray birbirlerinin eskilerine kafayı taktı! Karşı hamle gecikmedi 3

Bu sezon sakatlıklardan canı fena yanan Galatasaray, kadro genişliğ anlamında sıkıntı yaşarken, orta saha rotasyonuna genç ve ileride satışı olabilecek bir ismi katmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip bu anlamda, Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu İsak Vural için adım attığı ve orta saha geniş listesinde adının olduğu öğrenildi.

4.5 MİLYON EURO'YA YENİ TRANSFER OLDU

Fenerbahçe ve Galatasaray birbirlerinin eskilerine kafayı taktı! Karşı hamle gecikmedi 4

Türk bir baba ve İsveçli bir annenin oğlu olan İsak Vural İsveç'te doğdu. Hammarby altyapısında futbola başlayan Vural, sonrasında Portekiz devi Benfica altyapısında parladı. Portekiz ekibinin genç yaş kategorilerinde oynayan Vural ardından Fenerbahçe'ye geldi. Sarı-lacivertli takımda pek fazla forma şansı bulamayan Vural, 2022- 23 sezonunda Hammarby'ye geri döndü. 2023-24 sezonunda Frosinone'ye 1.3 milyon euro bedelle gönderilen İsak Vural, bu sezon başında ise 4.5 milyon euroya Pisa'ya imza attı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncu bu sezon 9 maçta 437 dakika sahada kalarak 1 asistle oynadı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Emin Bayram son dakika İsak Vural fenerbahçe galatasaray
