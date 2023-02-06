Fenerbahçe ve Galatasaray birlik oldu! Yardım çağrısı geldi...

Spor kulüpleri, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bir yardım kampanyası başlattı. Süper Lig'in birçok kulübü deprem bölgelerine organize bir şekilde yardımlarını göndermeye başlarken, ligin dev kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray birlik oldu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü olarak merkezi Kahramanmaraş olan ve tüm ülkemizi etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ANADOLU YAKASI'NDAKİ YARDIMLAR FENERBAHÇE'YE

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada "Anadolu Yakası’nda olup Galatasaray Taçspor Tesisleri’ne ulaşım imkanı olmayan vatandaşlarımızı, yardımlarını Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na ulaştırmaya davet ediyoruz." denildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Türkiye'nin en büyük 'Sivil Toplum Kuruluşu' olarak bugüne kadar ülkesinin, vatandaşının yanında olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugün yaşanan milli felaket karşısında en faydalı adımı atmak için çalışmalara ivedilikle başladık. Yapılacak görüşmeler neticesinde belirleyeceğimiz eylem planıyla afet bölgelerindeki vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtiyoruz." denildi.

AVRUPA YAKASI'NDAKİ YARDIMLAR GALATASARAY'A

Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada ise "Avrupa Yakası’nda olup afet bölgesine desteklerini göndermek isteyen taraftarlarımızın, yardımlarını Galatasaray Nef Stadyumu veya Beşiktaş Vodafone Park’a götürmelerini rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.





