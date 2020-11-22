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Fenerbahçe ve Galatasaray Diego Costa transferi için düğmeye bastı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.11.2020 17:44 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan lig maçları için çalışmalarına devam ederken diğer yandan da takviyeler için mesai harcıyor. Todofichajes'in haberine göre bu kez ezeli rakipler saha dışında, transferde karşı karşıya geldi ve rota Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Diego Costa'ya çevrildi! İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray Diego Costa transferi için düğmeye bastı!

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez yeşil sahaların dışında, transferde karşı karşıya geliyor... Todofichajes'in aktardığı bilgilere göre gündemin bir numaralı ismi Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Diego Costa.

2021 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Diego Costa için Türk kulüpleri hayli yoğun bir mesai harcıyor. Ocak ayından itibaren resmi olarak istediği kulüple görüşebilme hakkına sahip Costa için İstanbul devlerinin devrede olduğu kaydedildi.Öte yandan geçtiğimiz yaz MLS, Çin ve Suudi kulüplerinin oyuncuya teklif yaptığı, aynı kulüplerin yeniden Costa için devreye gireceği ifade edildi. Buna karşın Costa'nın aklında Türkiye olduğu ve en iyi teklifin Türkiye'den geleceği yazıldı.

MÜZAKERELER BAŞLIYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Costa'ya en ideal sözleşmeyi önereceği dile getirilirken, Beşiktaş'ın da transfer olasılığını düşündüğü ancak yaşanılan mali problemler nedeniyle siyah beyazlıların temkinli yaklaşacağı kaydedildi.

FALCAO'NUN YERİNİ ALABİLİR

Galatasaray'ın Costa transferinin, Falcao'nun ayrılığının ardından gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı ve Fenerbahçe'nin bu operasyonda en büyük rakibi olacağı, tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

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