Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyordu! Uğurcan Çakır için resmi açıklama geldi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bugün gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu ve Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

"UĞURCAN, BU TAKIMIN KAPTANI"

Doğan, açıklamasında, "Ben Uğurcan'la ilgili daha önce açıklama yaptım ama defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan, bu takımın kaptanı. Benim aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması." dedi.

"RESMİ TEKLİF YOK"

Uğurcan'a teklif gelmediğini söyleyen Doğan, "Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse, yardımcı olacağımızı söylemiştim. Ama şu anda herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur." ifadelerini kullandı.