Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Batshuayi'den yardım çığlığı: Tek şansı ameliyat

Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kedisinin trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Belçikalı futbolcu, ameliyat için acil kan bağışı çağrısında bulundu.

Berker İşleyen

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Eintracht Frankfurt’lu Michy Batshuayi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kedisinin trafik kazası geçirdiğini ve acil kan bağışına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

KEDİSİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Instagram hesabından açıklama yapan Batshuayi, "Frankfurt’ta yaşıyorum. Kedim bir araba çarpması sonucu ağır yaralandı. Ameliyat olması gerek ama çok zayıf. Başka bir kediden kan alması onun için tek şans" ifadelerini kullandı.

"EN AZ 5 KİLO OLMALI"

Yıldız futbolcu, bağışta bulunabilecek kediler için "Sağlıklı, 10 yaşından küçük ve en az 5 kilo ağırlığında" olması gerektiğini belirtti.

