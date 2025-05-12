Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kevin De Bruyne imzaya geliyor! Her konuda anlaşma sağladılar

Son dakika spor haberleri: Manchester City'nin efsane ismi Kevin De Bruyne, gelecek sezon takımdan ayrılıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki sezon City'de yer almayacağını açıklayan De Bruyne, kariyerinde yeni bir macera aradığını ifade etmişti. Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği bu transferde flaş bir gelişme yaşandı.

KEVIN DE BRUYNE İTALYAN DEVİNE İMZA ATIYOR

Bonservisi elinde bulunan Kevin De Bruyne için İtalyan devi Napoli yıldız oyuncuyla anlaşma sağladığı iddia edildi. Kariyerine İtalya'da devam etmeye sıcak bakan Belçikalı oyuncu, sezon sonunda Napoli'ye imza atacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği Kevin De Bruyne, Napoli'nin teklifini kabul ederek diğer tüm takımları reddetti.