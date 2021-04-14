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Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu

14.04.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Lazio'ya golcüsü Vedat Muriqi'yi satıp, gelen parayla kadro kuran Fenerbahçe, forvet transferlerinden beklediği katkıyı alamayınca tekrar eski yıldızına sarıldı. Sarı-Lacivertliler'in Samatta ve bir miktar para karşılığında teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Şans bulamayan ve performansı düşüşe geçen Vedat da Lazio'dan ayrılmayı düşünüyor. Oyuncuya ezeli rakip Galatasaray'ın da ilgisi var, ancak eldeki maliyetli forvetler, bu transferin ihtimalini zorluyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu

Geçen sezonun başında Vedat Muriqi için savaşa tutuşan Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden aynı senaryoyu yaşayacak. Fenerbahçe'de yaptığı patlama sonrası büyük umutlarla İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü, beklentilerin altında kaldı. Lazio, Vedat'ın geleceği hakkında ikiye bölünmüş durumda. Ayrılmasını isteyenlerin sayısı ise daha fazla.

SAMATTA DA FENERBAHÇE'DE MUTSUZ

Fenerbahçe'nin, Vedat için Samatta ve bir miktar para karşılığında teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Tanzanyalı forvet, bu sezonki en büyük hüsranlardan oldu. Samatta da Fenerbahçe'de pek mutlu değil ve ayrılığa razı. Transferde en büyük söz sahibi ise kulüplerin aksine Vedat olacak. Oyuncu Lazio'dan ayrılmayı düşünüyor ama yeniden Türkiye'ye dönme konusunda fikri bilinmiyor.

GALATASARAY İHTİMALİ ZAYIF

Vedat'a Galatasaray'ın da bir ilgisi var ancak Sarı-Kırmızılılar'ın elinde Diagne, Falcao, Mohamed var. Falcao'nun mukavelesi devam ediyor, Diagne'nin kiralık oynadığı West Brom'un da satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı hakkında bilgi yok. Mostafa Mohamed'in de bonservisi için görüşmeler sürüyor. Ayrıca Babel de yüksek maliyetli diğer bir oyuncu. Bu etkenler ve Fenerbahçe taraftarıyla kısa sürede özdeşleşmesi sebebiyle Vedat'ın Galatasaray'a gelme ihtimali zayıf gözüküyor.


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