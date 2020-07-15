Fenerbahçe ve Trabzonspor Sinan Gümüş için karşı karşıya

2019-2020 sezonunun başında Galatasaray’dan bedelsiz olarak Genoa’ya giden Sinan Gümüş, İtalyan ekiple sadece 3 maça çıktı ve 97 dakika forma şansı bulabildi. Beklenen performansın altında kalan 26 yaşındaki futbolcu, devre arasında yeni bir yapılanmaya giden Akdeniz ekibi Antalyaspor tarafından yarım sezonluğuna kiralandı. Kırmızı-beyazlılar ile çıktığı 10 karşılaşmada oynadığı güzel futbolu 5 gol ile süsleyerek bir anda transferin gözdesi haline geldi.

Yeni sezondan itibaren yabancı kuralının da etkisi üzerine transfer stratejileri değişen takımlar, Türk futbolcular için kıyasıya mücadeleye girdi. Sinan Gümüş için şimdiden Süper Lig’in iki dev takımı Trabzonspor ve Fenerbahçe devreye girdi.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Sinan’a 1 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif eden Trabzonspor’a karşılık, sarı-lacivertli ekip 1.2 milyon Euro teklif ederek, İstanbul’da yaşamaya sıcak bakan Gümüş’ü ikna etti.

Süper Lig’de en son Galatasaray’dan 650 bin Euro kazanan Sinan Gümüş’ün, Serie A ekibi Genoa’dan 500 bin Euro kazandığı öğrenildi. Anlaşma sağlandığı takdirde kazandığı ücretin iki katını vermeyi planlayan sarı-lacivertli ekibin bonservis sorununu da çözmesi gerekecek.