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Fenerbahçe, Visca ile anlaşma sağladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni sezonuna zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyetle başlayan Kanarya'da transfer çalışmaları da dur durak bilmiyor. Son olarak Marcel Tisserand'ı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yılın transferi de gerçekleşiyor. Edin Visca ile anlaşan Fenerbahçe bu transferde sona yaklaştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Visca ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, daha önceki transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Edin Visca'yı kadrosuna katmak için bir kez daha harekete geçti.Sarı-lacivertlilerin uzun süredir ilgilediği ve ısrarla kadrosuna katmak istediği Boşnak yıldız için Başakşehir ile temasa geçtiği öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu ve sarı-lacivertli formayı giymek istediği öne sürüldü. Yapılan ön görüşmede iki tarafın anlaştığı öğrenilirken, Başakşehir ile bonservis sorununun çözülmesinin ardından yılın transferi gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Visca için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.


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