Fenerbahçe, Visca ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe, daha önceki transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Edin Visca'yı kadrosuna katmak için bir kez daha harekete geçti.Sarı-lacivertlilerin uzun süredir ilgilediği ve ısrarla kadrosuna katmak istediği Boşnak yıldız için Başakşehir ile temasa geçtiği öğrenildi.

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30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu ve sarı-lacivertli formayı giymek istediği öne sürüldü. Yapılan ön görüşmede iki tarafın anlaştığı öğrenilirken, Başakşehir ile bonservis sorununun çözülmesinin ardından yılın transferi gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Visca için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.