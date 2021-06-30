Fenerbahçe Vladimir Petkovic ile prensipte anlaştı

Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyen ve teknik direktör çalışmalarını tüm hızlıyla sürdüren Fenerbahçe 'nin, takımın başına getirmeye hazırlandığı teknik adam belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin, İsviçre Milli Takımı'nı çalıştıran Vladimir Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE GECİKTİRMEK ZORUNDA KALDI

Başkan Ali Koç'un, seçimden sonraki günlerde teknik direktörün duyurulacağını söylemesi ancak açıklamanın gelmemesi çok konuşulmuştu.

Kulüpten o gün yapılan açıklamada "Bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir" ifadeleri yer almıştı.

SEBEBİ İSVİÇRE'NİN TARİHİ ZAFERİ

Ali Koç'un bizzat görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Petkovic'in, Fransa maçından sonra resmi olarak açıklanması bekleniyordu. Ancak İsviçre'nin penaltılara giden mücadeleyi kazanarak Fransa'yı safdışı bırakmasının ve çeyrek finale çıkmasının süreci uzattığı ortaya çıktı.

Çeyrek finalde İspanya ile kozlarını paylaşacak olan İsviçre'nin, EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Fenerbahçe'nin de Petkovic ile son pürüzleri halledeceği ve takımın başına getireceği belirtiliyor.

KOLAYLIK YAPILACAK

Fenerbahçe'nin listesinde olduğu belirtilen bir diğer isim Slaven Bilic'in Beijing Guoan ile yaşadığı sebeplerden dolayı sarı-lacivertlilere olumsuz yanıt vermek zorunda kaldığı gündeme gelmişti. Ancak Vladimir Petkovic'in sözleşme fesih bedelinin olmadığı ve İsviçre Futbol Federasyonu ile anlaşarak ayrılarak Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.

MAAŞI DAHA UYGUN

Fonseca, Bjelica, Rafael Benitez gibi isimlere göre Petkovic'in maliyetinin daha düşük olması bekleniyor. Son olarak Fonseca'nın, yıllık 6 milyon euroluk maaş beklentisi olduğu konuşulmuştu. Ancak sarı-lacivertlilerin, Boşnak teknik adam Petkovic'e yıllık 2 milyon euro civarı ödeme yapacağı kaydediliyor.

TÜRKİYE'Yİ TANIYOR

EURO 2020'de Fransa'yı eleyerek takımıyla tarih yazan Vladimir Petkovic, 2011-2012 sezonunda o dönem Süper Lig 'de yer alan Samsunspor'un başına geçti. Samsunspor kariyeri henüz lig tamamlanmadan sona eren ve 23 0cak 2012'de karşılıklı sözleşmesi feshedilen Petkovic'in teknik adamlık serüveni farklı bir yöne evrildi. Kovulduktan sonra yeni sezon için Sion ile anlaşan teknik adam bu takımın başında hiçbir maça çıkmadan Lazio'nun başına geçen Boşnak çalıştırıcı, 2014 yılında Hittzfeld ile yolları ayrılan İsviçre'nin başına getirildi. Petkovic o tarihten bu yana milli takımın başında yer alıyor.

''SAMSUN BALKAN ŞEHRİNE BENZİYOR!''

Vladimir Petkovic, Samsunspor'a attığı imza sonrası verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:

Bana Atatürk'ü anlattılar, Samsun şehrinin tarihi önemini. Samsun'u çok beğendim, güzel bir Balkan şehrine benziyor. Bana Samsunsporlular için dört şeyin çok önemli olduğunu söylediler. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek; İstanbul takımlarını yenmek ve Trabzonspor maçları. Fenerbahçe'yi Young Boys ile mağlup etmiştim. Umarım Samsunsporla da yaparım aynı şeyi.

(SPOR ARENA)



