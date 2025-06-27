SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani’yi transfer etti!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, ABD’li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani’yi transfer etti.

Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani’yi transfer etti!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, son olarak San Diego Mojo forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. 28 yaşındaki voleybolcu daha önce United Volleyball Club, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley Club, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate, Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve San Diego Mojo takımlarında forma giydi.

"EN İYİ SERVİS ATAN OYUNCU"

yaasmeen-bedart-ghani-resmen-fenerbahce-de

Fenerbahçe'nin yeni transferi ABD'li voleybolcu, 2021-2022 sezonunda Kore V-Ligi'nde "en iyi servis atan oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe'li Romulo'nun talipleri artıyor...Göztepe'li Romulo'nun talipleri artıyor...
Cimbom Gabriel Sara için karar verdi...Cimbom Gabriel Sara için karar verdi...
Anahtar Kelimeler:
transfer Voleybol fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı...

Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı...

Cimbom Gabriel Sara için karar verdi...

Cimbom Gabriel Sara için karar verdi...

M.Salah'ın Bodrum tatili gündem oldu...

M.Salah'ın Bodrum tatili gündem oldu...

Beşiktaş da Osayi geldi o gidiyor...

Beşiktaş da Osayi geldi o gidiyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.