Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani’yi transfer etti!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, son olarak San Diego Mojo forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. 28 yaşındaki voleybolcu daha önce United Volleyball Club, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley Club, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate, Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve San Diego Mojo takımlarında forma giydi.

"EN İYİ SERVİS ATAN OYUNCU"

Fenerbahçe'nin yeni transferi ABD'li voleybolcu, 2021-2022 sezonunda Kore V-Ligi'nde "en iyi servis atan oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.