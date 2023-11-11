Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi 2 kötü haber birden! Fred ve Djiku...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kritik bir maça sahne olacak. Sezon başından itibaren ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta alan Fenerbahçe, ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ÜÇ İSMİN YOKLUĞUNDA PUAN ALINAMADI

Son dönemde yaşadığı sakatlıklardan derin şekilde etkilenen Fenerbahçe; Fred, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku üçlüsünün oynamadığı 2 maçtan da puan alamamıştı.

Sezon başından itibaren oynadığı sistemi sahaya yansıtmakta güçlük çeken sarı - lacivertlilere kritik Adana Demirspor maçı öncesinde iki futbolcusundan haber geldi.

FRED KENDİNİ DENEDİ AMA OLMADI

Sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Fred, karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kendisini deneyen Brezilyalı yıldız, iyi hissetmediği için maç kafilesinde yer almadı.

DJIKU DA KADRODA YOK

Adana Demirspor maçında oynama ihtimalinin bulunduğu Djiku'nun ise riske edilmediği ve Adana'ya götürülmeyeceği öğrenildi.

İki takım, pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.





