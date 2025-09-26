SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmişti! Depresif bir şekilde ayrıldı... Meksika'da gol krallığında zirvede...

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla İtalya’nın Cagliari ekibinden transfer ettiği Joao Pedro, sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Meksika’da San Luis'e gitmişti. Golcü oyuncu perfomansıyla Meksika Ligi’ni yıktı geçti…

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmişti! Depresif bir şekilde ayrıldı... Meksika'da gol krallığında zirvede...
Burak Kavuncu

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan Joao Pedro, kariyerine Meksika Ligi ekiplerinden San Luis'de devam ediyor. Brezilyalı golcü oyuncu sarı lacivertlilerdeki depresif tavrı ve etkisiz oyunuyla takımdan gönderilse de kendini Meksika’da resmen buldu.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE!

Fenerbahçe ye büyük umutlarla gelmişti! Depresif bir şekilde ayrıldı... Meksika da gol krallığında zirvede... 1

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joao Pedro, oynadığı 10 karşılaşmada takımına 8 gol katkısı verirken, Meksika Ligi gol krallığında adını zirveye yazdırdı.

‘‘BEKLENMEDİK SANSASYON’’

Fenerbahçe ye büyük umutlarla gelmişti! Depresif bir şekilde ayrıldı... Meksika da gol krallığında zirvede... 2

Meksika basını, ligde çıktığı 10 maçta 8 gol atan ve gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Joao Pedro'nun performansından "Beklenmedik sansasyon" ifadesiyle bahsetti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı şampiyon oldu!Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı şampiyon oldu!
Jose Mourinho'nun ayrılığına dair Rui Costa'dan flaş açıklama!Jose Mourinho'nun ayrılığına dair Rui Costa'dan flaş açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Meksika Joao Pedro fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.