Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmişti! Depresif bir şekilde ayrıldı... Meksika'da gol krallığında zirvede...

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giymiş olan Joao Pedro, kariyerine Meksika Ligi ekiplerinden San Luis'de devam ediyor. Brezilyalı golcü oyuncu sarı lacivertlilerdeki depresif tavrı ve etkisiz oyunuyla takımdan gönderilse de kendini Meksika’da resmen buldu.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joao Pedro, oynadığı 10 karşılaşmada takımına 8 gol katkısı verirken, Meksika Ligi gol krallığında adını zirveye yazdırdı.

‘‘BEKLENMEDİK SANSASYON’’

Meksika basını, ligde çıktığı 10 maçta 8 gol atan ve gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Joao Pedro'nun performansından "Beklenmedik sansasyon" ifadesiyle bahsetti.