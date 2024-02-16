Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi!

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri Atletico Madrid'de aldığı forma süresi şimdiden ikiye katlayan Çağlar Söyüncü için transfer hareketliliği yaşanıyor.

ATLETICO KARARINI VERDİ! KESİNLİKLE SATMAYACAK

Satın alma opsiyonu olmadan Fenerbahçe'ye kiralanan Çağlar Söyüncü için İspanyol cephesi kararını verdi. Önümüzdeki sezon kesin olarak Atletico kadrosunda düşünülen milli oyuncu sezon sonunda takıma geri dönecek ve başka bir takıma satılmayacak.

FENERBAHÇE'NİN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Atletico cephesinden gelen bu haber sonrası sarsılan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için yeni bir stoper arayışlarına hemen başladı.





