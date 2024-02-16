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Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2024 09:17 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiraladığı Çağlar Söyüncü için İspanyol cephesinden kötü haber geldi. Sezon sonunda bonservisiyle takıma katma hedefinde olan sarı-lacivertlilere Atletico cephesinden olumsuz yanıt geldi.

Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi!
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri Atletico Madrid'de aldığı forma süresi şimdiden ikiye katlayan Çağlar Söyüncü için transfer hareketliliği yaşanıyor.

ATLETICO KARARINI VERDİ! KESİNLİKLE SATMAYACAK

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Satın alma opsiyonu olmadan Fenerbahçe'ye kiralanan Çağlar Söyüncü için İspanyol cephesi kararını verdi. Önümüzdeki sezon kesin olarak Atletico kadrosunda düşünülen milli oyuncu sezon sonunda takıma geri dönecek ve başka bir takıma satılmayacak.

FENERBAHÇE'NİN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Atletico cephesinden gelen bu haber sonrası sarsılan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için yeni bir stoper arayışlarına hemen başladı.

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