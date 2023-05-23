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Fenerbahçe'ye çifte müjde! Ryan Kent ve Alfredo Morelos ile ilgili resmi açıklama geldi

23.05.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoç ekibi Rangers, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ryan Kent ve Alfredo Morelos ile ilgili resmi açıklama yaptı. İki oyuncusunun da sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyuran Rangers, transferi resmen açıkladı.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! Ryan Kent ve Alfredo Morelos ile ilgili resmi açıklama geldi
Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Rangers; Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor'un takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

"KARİYERLERİNE BAŞKA TAKIMDA DEVAM ETME KARARI ALDILAR"

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Yapılan açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor ile yollar ayrılacak. Mükemmel katkıları sonrası camiaya teşekkür ederek kariyerlerine başka takımda devam etme kararı aldılar." ifadeleri kullanıldı.

KENT İLE EL SIKIŞILDI

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Geçtiğimiz haftalarda Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuya yıllık 1.7 milyon euro verecek. 3+1 yıllık sözleşme yapılacak oyuncu, Rangers'tan 1 milyon euro kazanıyordu.

FENERBAHÇE'YE DAHA YAKIN

Morelos

Aynı takımda forma giyen Morelos için de tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. İngiltere'den Everton'ın da ilgilendiği Morelos'un Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu ifade edildi.


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