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Fenerbahçe'ye Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.06.2024 08:06
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Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Dzeko'ya Arap yarımadasından astronomik bir teklif geldi. Mourinho'nun planları arasında olup olmadığı henüz netleşmeyen Dzeko için karar oyuncuya bırakıldı.

Fenerbahçe'ye Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin iç transferinde hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Dzeko için Arabistan'dan teklif geldi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi. Yıllık 25 milyon euro kazanacağı bir maaş teklifi sunan Arabistan kulübü Dzeko'dan gelecek cevabı bekliyor.

FENERBAHÇE KARARI ONA BIRAKTI

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Mourinho'nun Dzeko konusunda kararsız olmasından dolayı top yıldız oyuncuya atıldı. Dzeko'nun Arabistan ekibiyle anlaşması durumunda bonservis olarak minimum 7 milyon euro talep edilecek.

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dzeko fenerbahçe
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