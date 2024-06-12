Fenerbahçe'ye Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

Fenerbahçe'nin iç transferinde hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Dzeko için Arabistan'dan teklif geldi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi. Yıllık 25 milyon euro kazanacağı bir maaş teklifi sunan Arabistan kulübü Dzeko'dan gelecek cevabı bekliyor.

FENERBAHÇE KARARI ONA BIRAKTI

Mourinho'nun Dzeko konusunda kararsız olmasından dolayı top yıldız oyuncuya atıldı. Dzeko'nun Arabistan ekibiyle anlaşması durumunda bonservis olarak minimum 7 milyon euro talep edilecek.





