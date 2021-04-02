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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi

02.04.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey Makedonya, eski Fenerbahçeli oyuncu Eljif Elmas'ın son dakikalarda attığı golle deplasmanda Almanya'yı 2-1 yenerek sürprize imza atmıştı. 20 yıl sonra tarihi galibiyeti getiren Eljif Elmas grupta Liechtenstein karşısında da gol atmıştı. Avrupa devlerinin radarına giren yıldız ismin babası transferiyle ilgili flaş açıklamada bulundu. Eljif'in transferi durumunda Fenerbahçe, 1.5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas, gösterdiği performansla her geçen gün değerine değer katıyor.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 3. maçında Almanya sahasında Kuzey Makedonya ile karşılaşmıştı.

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Konuk ekip 45. dakikada Goran Pandev'in golü ile 1-0 öne geçmiş ve ilk yarıyı bu skorla tamamlandı. Almanya 63. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakalamıştı.

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Kuzey Makedonya 85. dakikada Eljif Elmas'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 6'ya çıkardı. Evinde mağlup olan Almanya ise 6 puanda kaldı. 20 yıl sonra tarihi galibiyeti getiren Eljif Elmas grupta Liechtenstein karşısında da gol atmıştı.

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İtalyan ekibi Napoli'de performansı yükselişte olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, son milli aranın da yıldızlarından birisi oldu.

BABASI TRANSFERİ DUYURDU

İddiaya göre, oğlunun Almanya karşısındaki performansını değerlendiren babası, "Kuzey Makedonya'nın en iyilerinden biri ve bunu Almanya karşısında tekrar gösterdi" dedi.

Djevat Elmas, genç yıldızın adının anıldığı kulüplerle ilgili ise "Oğlum Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinden birine imza atacak, kısa zaman içinde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE 1.5 MİLYON EURO

Eljif Elmas'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, 1.5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.


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