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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber!

26.02.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun çekilen MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2'nci derece zorlanma bulguları saptandığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber!
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu için sakatlık açıklaması geldi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır" ifadelerine yer verildi."

Ferdi Kadıoğlu'nun Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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