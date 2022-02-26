Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber!

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu için sakatlık açıklaması geldi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır" ifadelerine yer verildi."

Ferdi Kadıoğlu'nun Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor.

