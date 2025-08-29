Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi! Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle: Hepsini kaldırdı

Fenerbahçe, sonunda Rui Costa'nın inadını kırdı ve Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Anlaşma haberinin son dakika olarak kamuoyuna yansımasının hemen ardından, Kerem Aktürkoğlu sosyal medyada yaptığı hamleyle dikkat çekti.

GALATASARAY GEÇMİŞİNİ TAMAMEN SİLDİ

Instagram hesabında eski takımı Galatasaray formasıyla geçirdiği döneme ait öne çıkarılan tüm gönderileri kaldıran Kerem’in bu tavrı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

DAHA ÖNCE DE OKAN BURUK’U TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Kerem’in sosyal medyadaki bu “temizliği” aslında ilk değil. Milli futbolcu kısa süre önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u da takipten çıkararak konuşulmuştu. Bu adımlar, “Kerem Galatasaray sildi" yorumlarına neden olurken, gözler sadece atılacak imzaya kaldı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kerem’in hamlesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Fenerbahçe taraftarları, “Geçmişi sil, geleceğe bak” yorumlarıyla oyuncuya destek verirken, Galatasaraylı taraftarlar ise sert tepki gösterdi.

Özellikle öne çıkanların kaldırılması, birçok sarı-kırmızılı futbolsever tarafından “nankörlük” olarak değerlendirildi.

YENİ SAYFA AÇIYOR

Kerem Aktürkoğlu’nun sosyal medya hamleleri, transferinin ardından yeni bir döneme girdiğinin işareti olarak görülüyor.

Milli futbolcu, artık tamamen Fenerbahçe kariyerine odaklanırken, taraftarların beklentisi ise sahadaki performansına ve vereceği katkıya çevrilmiş durumda.