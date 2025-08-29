SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi! Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle: Hepsini kaldırdı

Fenerbahçe’ye transferi neredeyse an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu, "Benfica ve Fenerbahçe anlaştı" haberlerinin ardından sosyal medyadaki hamlesiyle dikkat çekti. Milli futbolcu, Instagram hesabında Galatasaray dönemine ait tüm öne çıkan paylaşımları kaldırdı. Milli futbolcunun daha önce de Okan Buruk’u takipten çıkması dikkatlerden kaçmamıştı.

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray'ı sildi! Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle: Hepsini kaldırdı
Devrim Karadağ
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, sonunda Rui Costa'nın inadını kırdı ve Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Anlaşma haberinin son dakika olarak kamuoyuna yansımasının hemen ardından, Kerem Aktürkoğlu sosyal medyada yaptığı hamleyle dikkat çekti.

GALATASARAY GEÇMİŞİNİ TAMAMEN SİLDİ

Instagram hesabında eski takımı Galatasaray formasıyla geçirdiği döneme ait öne çıkarılan tüm gönderileri kaldıran Kerem’in bu tavrı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

DAHA ÖNCE DE OKAN BURUK’U TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Kerem’in sosyal medyadaki bu “temizliği” aslında ilk değil. Milli futbolcu kısa süre önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u da takipten çıkararak konuşulmuştu. Bu adımlar, “Kerem Galatasaray sildi" yorumlarına neden olurken, gözler sadece atılacak imzaya kaldı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kerem’in hamlesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Fenerbahçe taraftarları, “Geçmişi sil, geleceğe bak” yorumlarıyla oyuncuya destek verirken, Galatasaraylı taraftarlar ise sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray ı sildi! Kerem Aktürkoğlu ndan dikkat çeken hamle: Hepsini kaldırdı 1

Özellikle öne çıkanların kaldırılması, birçok sarı-kırmızılı futbolsever tarafından “nankörlük” olarak değerlendirildi.

YENİ SAYFA AÇIYOR

Kerem Aktürkoğlu’nun sosyal medya hamleleri, transferinin ardından yeni bir döneme girdiğinin işareti olarak görülüyor.

Milli futbolcu, artık tamamen Fenerbahçe kariyerine odaklanırken, taraftarların beklentisi ise sahadaki performansına ve vereceği katkıya çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe’ye gelmeden Galatasaray ı sildi! Kerem Aktürkoğlu ndan dikkat çeken hamle: Hepsini kaldırdı 2

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!
Anahtar Kelimeler:
transfer Kerem Aktürkoğlu benfica fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü şarkıcı Lara'dan üzen haber! Dua istedi

Ünlü şarkıcı Lara'dan üzen haber! Dua istedi

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Rdıvan Dilmen'den dikkat çeken F.Bahçe değerlendirmesi...

Rdıvan Dilmen'den dikkat çeken F.Bahçe değerlendirmesi...

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.