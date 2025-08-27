Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...

UEFA Şampiyonlar ligi play-off rövanş maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 35'i gösterdiğinde Benfica'da ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Livakovic'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Attığı gol sonrası sevinmeyen Kerem Aktürkoğlu sosyal medyada gündem oldu.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti. pic.twitter.com/jFmnCYV3C3— TRT Spor (@trtspor) August 27, 2025
