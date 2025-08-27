SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...

Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı maçta takımını 1-0 öne geçirdi. Golünü attıktan sonra kutlama yapmayan Kerem Aktürkoğlu ellerini havaya kaldırarak flaş bir hamlede bulundu.

Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar ligi play-off rövanş maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

KEREM AKTÜRKOĞLU GOLE SEVİNMEDİ

Fenerbahçe ye gol atan Kerem Aktürkoğlu ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor... 1

Dakikalar 35'i gösterdiğinde Benfica'da ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Livakovic'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Attığı gol sonrası sevinmeyen Kerem Aktürkoğlu sosyal medyada gündem oldu.

BU SEZON BİR İLK YAŞADI

Fenerbahçe ye gol atan Kerem Aktürkoğlu ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor... 2

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

İŞTE O GOL

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
22:00 54'
Benfica Benfica
1 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benfica-Fenerbahçe maçının ilk anlarında inanılmaz olay! Livakovic kalesinde kendini siper ettiBenfica-Fenerbahçe maçının ilk anlarında inanılmaz olay! Livakovic kalesinde kendini siper etti
Azerbaycan temsilcisi Karabağ ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde!Azerbaycan temsilcisi Karabağ ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde!
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini son dakika olarak duyurdular! 2 gün içinde imzayı atıyor...

Benfica-Fenerbahçe maçının ilk anlarında inanılmaz olay! Livakovic kalesinde kendini siper etti

Benfica-Fenerbahçe maçının ilk anlarında inanılmaz olay! Livakovic kalesinde kendini siper etti

Galatasaray'dan transfer bombası! Wilfried Singo rekor bedelle İstanbul'a geliyor

Galatasaray'dan transfer bombası! Wilfried Singo rekor bedelle İstanbul'a geliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.