Fenerbahçe'ye 'gol kralı' olarak gelmişti! Sarı-Lacivertliler'in eski yıldızı 7. lige imza attı

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen ve o dönem İspanya gol kralı olarak Sarı-Lacivertliler'e transfer olan yıldız oyuncu Daniel Güiza çok sürpriz bir takım imza attı.

7'NCİ LİGE TRANSFER OLDU

44 yaşındaki Güiza, İspanya 7. Lig ekiplerinden (Primera Andaluza) Rayo Sanluqueno'ya transfer oldu. İspanyol ekibi yaptığı açıklamada,"Rayo Sanluqueno'nun 2025-26 sezonu için sekizinci transferi Daniel Güiza," ifadelerini kullandı.

KARİYERİNİN 18'NCİ TAKIMI

Kariyerinde 18 takımın formasını giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına ardından da Malezya ve Paraguay takımlarında forma giydi.

İspanyol futbolcu 2018'den sonra ise doğum yeri İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. ve 3. lig takımlarında oynadı.