Fenerbahçe'ye 'gol kralı' olarak gelmişti! Sarı-Lacivertliler'in eski yıldızı 7. lige imza attı

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen ve o dönem İspanya gol kralı olarak Sarı-Lacivertliler'e transfer olan yıldız oyuncu Daniel Güiza çok sürpriz bir takım imza attı.
44 yaşındaki Güiza, İspanya 7. Lig ekiplerinden (Primera Andaluza) Rayo Sanluqueno'ya transfer oldu. İspanyol ekibi yaptığı açıklamada,"Rayo Sanluqueno'nun 2025-26 sezonu için sekizinci transferi Daniel Güiza," ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 18 takımın formasını giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına ardından da Malezya ve Paraguay takımlarında forma giydi.
İspanyol futbolcu 2018'den sonra ise doğum yeri İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. ve 3. lig takımlarında oynadı.
Y aquí…. nuestro 𝗣𝗟𝗔𝗧𝗢 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗟𝗟𝗔 🔝— CD Rayo Sanluqueño (@CDRayo_ofi) July 29, 2025
¡Disfrútenlo, rayistas! 🙌💙#Guiza2026 pic.twitter.com/GVoyNnCGZy
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