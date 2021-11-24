Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde, Galatasaray maçında sakatlanan Mesut Özil antrenmana çıkmadı. Ayağında şişlik bulunan Mesut Özil'in Olympiakos karşısında forma giymemesi bekleniyor.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Altay ve Valencia da Olimpiakos maçında yok, Gustavo'nun durumu ise belirsiz.

(İHA)



