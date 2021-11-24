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Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber

24.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda oynayacakları Olympiakos maçında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde, Galatasaray maçında sakatlanan Mesut Özil antrenmana çıkmadı. Ayağında şişlik bulunan Mesut Özil'in Olympiakos karşısında forma giymemesi bekleniyor.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Fenerbahçe'de Altay ve Valencia da Olimpiakos maçında yok, Gustavo'nun durumu ise belirsiz.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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