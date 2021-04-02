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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi...

02.04.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği maçta ciddi bir sakatlığın kıyısından dönen Mesut Özil, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi...

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan ve sedye ile sahadan ayrılan Mesut Özil, sahalara geri döndü. Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenen solak yıldız, Sarı Lacivertli ekibin akşam antrenmanında yer aldı ve bireysel çalışma yaptı.

Devre arasında Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelen ve ara transfer döneminin en flaş ismi olan Mesut, Sarı Lacivertli formayla ligde ve kupada toplam 7 maça çıktı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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