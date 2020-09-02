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Fenerbahçe'ye müjde! ''Eran Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe'de''

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

İsrail'in önemli haber kaynaklarından biri olan 'One.co.il', Eran Zahavi'nin %90 olarak Fenerbahçe'ye imza atacağını oyuncunun yakın çevresinden öğrenildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'ye müjde! ''Eran Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe'de''

Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi için ülkesi İsrail'den flaş bir iddia gündeme geldi.

İsrail'den One.co.il, Eran Zahavi'nin yakın çevresinden biriyle konuştu. One'nin aldığı bilgiye göre; "Eran Zahavi, yüzde 90 olarak Fenerbahçe'ye imza atacak." denildi. Transferin önündeki yüzde 10'luk engelin ise Eran Zahavi'nin eşi Shai'nin Türkiye'de yaşamak ile ilgili çekinceleri olduğu vurgulandı.

"FENERBAHÇE'DEN 2.5 MİLYON EURO OLACAK"

33 yaşındaki Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı bilgisi de verildi.

"BAŞAKŞEHİR DE İLGİLENDİ"

Öte yandan, Eran Zahavi ile Fenerbahçe dışında Türkiye'den Başakşehir'in de ilgilendiği ancak oyuncunun tercihinin sarı lacivertli kulüpten yana kullandığı belirtildi.

106 MAÇTA 91 GOL VE 27 ASİST

Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya'yı adeta büyülediği ifade edildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadi koçum sende gelince tamamız Allahın izniyle.stoper dıyıp duruyorlar daha gerek yok stopere.zankayı zaten saymayın mısafır gibi duruyor aynı frey gibi.lemos un yedegı yok.serdar ın yedegı sadık.su an göruntu bu.lemos gıbı bır tane daha olursa dehset olurda bu sefer serdarla sadık ne olucak o da ayrı skıntı.ama eran gelınce stoprt cokda sorun olmaz.bırde su jaılson ıle cıgercıden bır kurtulsak cok daha güzel olucak
Bir emekli daha..
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