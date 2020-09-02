Fenerbahçe'ye müjde! ''Eran Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe'de''

Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi için ülkesi İsrail'den flaş bir iddia gündeme geldi.
İsrail'den One.co.il, Eran Zahavi'nin yakın çevresinden biriyle konuştu. One'nin aldığı bilgiye göre; "Eran Zahavi, yüzde 90 olarak Fenerbahçe'ye imza atacak." denildi. Transferin önündeki yüzde 10'luk engelin ise Eran Zahavi'nin eşi Shai'nin Türkiye'de yaşamak ile ilgili çekinceleri olduğu vurgulandı.
33 yaşındaki Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı bilgisi de verildi.
Öte yandan, Eran Zahavi ile Fenerbahçe dışında Türkiye'den Başakşehir'in de ilgilendiği ancak oyuncunun tercihinin sarı lacivertli kulüpten yana kullandığı belirtildi.
Çin'de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya'yı adeta büyülediği ifade edildi.
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